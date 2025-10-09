Χαρδαλιάς από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: «Τα έργα που ξεκινάμε τα τελειώνουμε»

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις που πραγματοποιεί στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου είχε σύσκεψη εργασίας με τον Δήμαρχο, Γιάννη Τομπούλογλου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία στο αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, επιθεώρησε σημαντικές υποδομές και συζήτησε με τον Δήμαρχο Γιάννη Τομπούλογλου τις επικείμενες αναπλάσεις που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις που πραγματοποιεί στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου είχε σύσκεψη εργασίας με τον Δήμαρχο, Γιάννη Τομπούλογλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και σε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, έγινε αναφορά και μελετήθηκε η πορεία υλοποίησης και η χρήση μετά την αποπεράτωση, των εξής παρεμβάσεων:

1.⁠ ⁠Σε πλήρη λειτουργία ο νέος συλλεκτήριος αγωγός ομβρίων υδάτων στην οδό Σκρα

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα της περιοχής που ολοκληρώθηκε και μάλιστα τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων μήκους περίπου 1.200 μέτρων. Ο νέος αγωγός που καταλήγει στον ποταμό Κηφισό ενισχύει καθοριστικά την αντιπλημμυρική προστασία της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και των όμορων Δήμων.
Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 3,85 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ίδιους και ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης είχε επισκεφθεί το εργοτάξιο και τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο μετροπόντικας ολοκλήρωνε το πέρασμά του κάτω από την Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας. Ένα έργο που, όπως επισήμανε, «ξεμπλόκαρε μετά από χρόνια γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και αυτή τη στιγμή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο». Και πρόσθεσε: «Η παράδοση του έργου, τρεις μάλιστα μήνες νωρίτερα από τον αρχικό μας σχεδιασμό, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της νέας αντίληψης που διέπει τη διοίκηση της Περιφέρειας για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που απαντούν σε χρόνια προβλήματα των συμπολιτών μας».

2.⁠ ⁠Νέος αγωγός ομβρίων στο ρέμα Γιαμπουρλά

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ που δρομολογείται από την Περιφέρεια, με σκοπό να καλύψει ένα ακόμη πάγιο αίτημα των κατοίκων και να ενισχύσει το δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας σε ολόκληρη την Αττική.

3.⁠ ⁠Αντιστήριξη πρανών και ενίσχυση της γέφυρας Ξάνθου – Μεγακλέους στον Ποδονίφτη

Με παρεμβάσεις στα πρανή και στη στατική επάρκεια της γέφυρας στο ρέμα Ποδονίφτη, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των κατοίκων και των οχημάτων και αντιμετωπίζεται οριστικά ο κίνδυνος διάβρωσης που έχει υποστεί, όλα τα προηγούμενα χρόνια, η μήκους περίπου 52 μέτρων γέφυρα.

4.⁠ ⁠Ανέγερση νέου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ αφορά στην ανέγερση από την Περιφέρεια νέου τριώροφου κτηρίου, συνολικής επιφάνειας 257,41 τ.μ., στη Λεωφόρο Δεκελείας απέναντι από το Δημαρχείο. Το νέο ΚΑΠΗ θα περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές για τη στήριξη των ηλικιωμένων, με ιατρεία, αίθουσες δραστηριοτήτων και χώρους φυσικοθεραπείας.
Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις κοινωνικές δομές της πόλης, παρέχοντας στους ηλικιωμένους ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους υποστήριξης.

5.⁠ ⁠Ανάπλαση Λεωφόρου Δεκελείας και Πλατείας Πατριάρχου

Με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ, προβλέπεται πλήρης ανάπλαση του κεντρικού άξονα της πόλης και της πλατείας, με φαρδιά πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, νέες φυτεύσεις, σύγχρονο φωτισμό και «έξυπνες» εφαρμογές. Πρόκειται για μία παρέμβαση μεγάλης κλίμακας που θα αλλάξει ριζικά το κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, με σεβασμό στην αειφορία και με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στο έργο εντάσσεται και το παρακείμενο πάρκο Μικρασιατών, ενώ προβλέπονται και νέες θέσεις στάθμευσης για την αποσυμφόρηση του κέντρου.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια γειτονιά που σημάδεψε τα εφηβικά μου χρόνια και που κουβαλάει τη ζωντάνια και την αγωνιστικότητα των ανθρώπων της. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μας, ξεκινήσαμε δουλειά μαζί με τον Δήμαρχο -όπως κάνουμε και στους 66 Δήμους της Αττικής μας- για να ξεμπλοκάρουμε έργα που λιμνάζουν επί δεκαετίες. Τα αντιπλημμυρικά έργα και ειδικά ο νέος συλλεκτήριος αγωγός στην οδό Σκρα ήταν από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Δεν πανηγυρίζουμε για την ολοκλήρωσή του. Φροντίσαμε να κάνουμε το αυτονόητο.
Τα έργα εξελίσσονται όταν υπάρχει σαφής προγραμματισμός, συνεχής επίβλεψη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Γι’ αυτό και τα έργα που ξεκινάμε, τα τελειώνουμε. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Δεκελείας θα αποτελέσει τομή για την πόλη και θα αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννης Τομπούλογλου, τόνισε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, κ. Χαρδαλιά, για την επίσκεψη και κυρίως για την άμεση και ουσιαστική συνεργασία μας. Όλο αυτό το διάστημα, έχουμε πράγματι άμεση επικοινωνία και τρέξαμε έργα μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας. Το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα, που για 25 χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα, υλοποιήθηκε με συνέπεια και παραδόθηκε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Είναι ένα έργο που ήδη απέδειξε την αξία του, καθώς λειτούργησε άψογα στην πρόσφατη έντονη βροχόπτωση. Συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη, για να υλοποιήσουμε μαζί με την Περιφέρεια όλα τα έργα που θα αναβαθμίσουν την πόλη μας».

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Γιώργος Βλάχος, και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

Εκ μέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας τον κ. Γιάννη Τομπούλογλου πλαισίωναν η Αναπληρώτρια Δημάρχου – Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Φιλοζωίας και Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ευτυχία Παπαλουκά, οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Αθανασόπουλος (Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης ΚΕΠ, ΚΑΠΗ & Καθημερινότητας), Γιώργος Κελλίδης (Πληροφορικής, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Εθελοντισμού), Κώστας Τομπούλογλου (Οικονομικών Υπηρεσιών, λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου & Αντιπρόεδρος Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ηλίας Επιτρόπου (Αθλητισμού) και Μανώλης Διαγουμάς (Κοινωνικής Πολιτικής και ΑμεΑ), οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Λουκιδέλης, Τάσος Πανόργιας, Γρηγόρης Κοττές, και Βασίλης Γεωργιάδης, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Χρήστος Δεστούνης και ο τεχνικός σύμβουλος Κώστας Σαγιάννης.

