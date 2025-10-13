Χαρδαλιάς από Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού: «Κάθε μέρα και σε μια γειτονιά – Υλοποιούμε παντού έργα»

Στο πλαίσιο των καθημερινών επισκέψεών του και στους 66 Δήμους της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Μπονάτσο, με τον οποίο συζήτησαν για τα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια στην περιοχή.

Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο κομβικά έργα, με σαφές αποτύπωμα στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών:

Το πρώτο έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου, με συνολικό προϋπολογισμό 2,16 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής σε όλο το Λεκανοπέδιο τα επόμενα τριάμισι χρόνια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος στο Νέο Ψυχικό, στους χώρους πρασίνου που βρίσκονται σε πλατείες, πάρκα και σε οδικό δίκτυο μήκους 12,5 χιλιομέτρων, καθώς η εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας, προχωράει στην επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης και των σχετικών τευχών δημοπράτησης.

Στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και η βελτίωση της ποιότητας του πρασίνου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και η μελλοντική αξιοποίηση των υδάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη διπλή αστική ανάπλαση στις πλατείες Ελευθερίας και Ηρώων στο Νέο Ψυχικό, με στόχο την ανάδειξη της διακριτής ταυτότητας της περιοχής. Βάσει της πρότασης που έχει καταθέσει ο Δήμος προς την Περιφέρεια, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης σε έκταση 40 στρεμμάτων, με διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και έμφαση στο μέτωπο της Λεωφόρου Μεσογείων. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη διαφύλαξη της ιδιαίτερης αστικής αισθητικής της περιοχής, ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης προτάσεις του Δήμου για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, την ανάπλαση της Λεωφόρου Μεσογείων με τη δημιουργία πράσινων αξόνων και την ανάδειξη του τμήματος της Μαραθώνιας Διαδρομής που διέρχεται από τον Δήμο. Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε την πρόθεση της περιφερειακής αρχής να στηρίζει τους Δήμους σε έργα για τα οποία έχουν εκπονηθεί ώριμες μελέτες, επιφυλασσόμενος για την επανεξέταση των προτάσεων στο μέλλον.

Αμέσως μετά, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επισκέφθηκε τους χώρους που αναμένεται να διεξαχθούν οι εργασίες για την κατασκευή αρδευτικού συστήματος και τις αστικές αναπλάσεις στις πλατείες του Νέου Ψυχικού.

«Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού στέλνουμε σαφές μήνυμα συνεργασίας, βάζοντας σε τροχιά την υλοποίηση έργων άμεσων προτεραιοτήτων, που αφήνουν απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε μετά τη συνάντηση εργασίας ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Επισκεπτόμαστε κάθε μέρα και μια διαφορετική γειτονιά και έχει μεγάλη αξία οι πολίτες να μπορούν να μας κρίνουν καθημερινά, να παρακολουθούν τι λέμε. Γιατί τελικά κρινόμαστε από το πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του απλού πολίτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού, για διάφορους λόγους, τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει έξω από τις χρηματοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια φάση που έχουν τεθεί προτεραιότητες: το αρδευτικό έργο – το οποίο θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027 – καθώς και η αναβάθμιση των πλατειών Ελευθερίας και Ηρώων». Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην ισχυρή βούληση της διοίκησής του να επεκτείνει το πρόγραμμα των 281 έργων, προς όφελος των πολιτών: «Τον προσεχή Δεκέμβριο θα επικαιροποιήσουμε και θα παρουσιάσουμε ένα τελικό πλάνο για το πρόγραμμά μας. Και με αυτό θα πορευτούμε. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας για να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε πει» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και τον αγαπητό Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, δίνει προτεραιότητα σε έργα που αλλάζουν την ποιότητα ζωής. Το αρδευτικό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος μας είχε μείνει στο παρελθόν πίσω σε χρηματοδοτήσεις. Τώρα, τα έργα αυτά προχωρούν και φιλοδοξούμε να επεκταθούν. Στόχος μας, σε συνεργασία ασφαλώς με την Περιφέρεια Αττικής, είναι να γεμίσει η Λεωφόρος Μεσογείων με δέντρα, να γίνει φιλική στους πολίτες - μια πράσινη διαδρομή, που θα ξεκινά από τα Τουρκοβούνια και θα καταλήγει στον Υμηττό».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη. Στη συνάντηση εργασίας παρέστησαν επίσης από πλευράς του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών Άρης Νάκας και Διοικητικών Υπηρεσιών Γιώργος Μπρέλλας, οι Ειδικοί Σύμβουλοι Παντελής Χαροκόπος και Θωμάς Ρούσσης και υπηρεσιακά στελέχη.