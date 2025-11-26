Μητσοτάκης: Φιλοδοξία μου είναι η Ελλάδα να γίνει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο "Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί", στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

Το πρόγραμμα αφορά στη στρατηγική μετάβαση του ελληνικού τουριστικού μοντέλου, την ενίσχυση νέων μορφών τουρισμού και τις επενδύσεις σε βιώσιμες, καινοτόμες υπηρεσίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως ο τουρισμός στην Ελλάδα αναπτύσσεται συνεχώς. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την Αθήνα και τα νησιά και κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Η χώρα μας εδραιώνεται πια ως ένας σταθερός προορισμός όχι μόνο των Ευρωπαίων, αλλά αυξάνει τα ποσοστά επισκεψιμότητας από τρίτες αγορές».

«Ο κύριος λόγος που σήμερα απαιτείται περισσότερη εγρήγορση στον Τουρισμό είναι ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται δίπλα μας».

Επισήμανε πως το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ έχουν προτάξει τον ορεινό τουρισμό και είπε πως «δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που επισκέπτες από το εξωτερικό επισκέπτονται την ενδοχώρα, τα βουνά μας, μένουν έκπληκτοι από την ποικιλία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως χρειάζεται «να ξεφύγουμε από τη λογική της ευκαιριακής απασχόλησης και να κάνουμε τον τουρισμό μια επιλογή σταδιοδρομίας για τα νέα παιδιά, με καταρτισμένα στελέχη. Γι' αυτό και δίνω τόσο μεγάλη σημασία στην αναβάθμιση των αντίστοιχων σχολών».

«Η Ελλάδα στο μυαλό πολλών είναι ακόμη συνώνυμη του καλοκαιριού, της ομορφιάς, του πολιτισμού, της φιλοξενίας. Στοιχεία που αποτελούν μέρος της ταυτότητάς μας. Στοίχημα πια είναι να επενδύσουμε πάνω σ' αυτά».

Κλείνοντας, δεν έκρυψε πως «Φιλοδοξία μου είναι η Ελλάδα να καταστεί όχι μόνο ένας από τους δέκα κορυφαίους προορισμούς αλλά ο κορυφαίος προορισμός στον κόσμο».

Διαβάστε επίσης