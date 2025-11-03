Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους από σήμερα - Τι αλλάζει

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται από σήμερα και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, κάτι που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση του χρόνου εργασίας στην ελληνική αγορά.

Η εφαρμογή του μέτρου, που ξεκίνησε το 2022 και μέχρι σήμερα καλύπτει σειρά μεγάλων επιχειρήσεων, πλέον περιλαμβάνει:

εταιρείες ενέργειας και φυσικού αερίου

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και συνεργεία οχημάτων

χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό

Έτσι, 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι και τουλάχιστον 280.000 επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπό το νέο καθεστώς καταγραφής ωραρίου. Η επέκταση ακολουθεί τετράμηνη πιλοτική φάση και διαβούλευση με εργοδοτικούς και εργατικούς φορείς.

Από σήμερα, οι επιχειρήσεις των νέων κλάδων υπόκεινται σε ελέγχους και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την καθολική εφαρμογή έως το τέλος του 2026, που θα κάνει την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη με πλήρη ψηφιακή καταγραφή χρόνου εργασίας.