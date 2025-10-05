Εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς προστατεύεται από το 13ωρο ο εργαζόμενος και ποιο το μισθολογικό όφελος

Η δυνατότητα 13ωρης εργασίας επεκτείνεται σε έναν εργοδότη, αρκεί να υπάρχει συναίνεση και να τηρούνται τα όρια ανάπαυσης - Τι ισχύει για τη μισθολογική προσαύξηση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Unsplash
Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με μία σημαντική προσθήκη, σκοπεύοντας να απαντήσει στις σφοδρές αντιδράσεις: το άρθρο 14 ορίζει ρητά ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να παράσχει υπερωριακή εργασία, καθώς η καταγγελία της σύμβασης θα θεωρείται άκυρη.

Παρόλα αυτά, η κεντρική διάταξη που έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση –η δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη– παραμένει. Η ρύθμιση, σε συνδυασμό με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, φιλοδοξεί να προσφέρει ευελιξία στην αγορά και να αντιμετωπίσει τη μάστιγα της έλλειψης προσωπικού, ειδικά σε κλάδους αιχμής.

13ωρο: Επέκταση της ευελιξίας, όχι καθημερινή υποχρέωση

Έως σήμερα, ένας εργαζόμενος μπορούσε, κατ' εξαίρεση, να εργάζεται έως 13 ώρες ημερησίως, εφόσον απασχολούνταν σε δύο ή περισσότερους εργοδότες (8ωρο στον έναν συν 5 ώρες στον άλλο).

Με το νέο νομοσχέδιο, η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι:

  • Τηρούνται τα όρια ανάπαυσης.

  • Διατηρείται το μέγιστο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί πως οι 13 ώρες εργασίας δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση, αλλά μεμονωμένα, εφόσον οι ανάγκες της επιχείρησης το επιτρέπουν. Διατηρούνται ως ανώτατο επιτρεπτό όριο οι 48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο και οι 150 ώρες σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως 37,5 ημέρες τον χρόνο.

Η υπερωριακή απασχόληση (δηλαδή η 10η έως η 13η ώρα) απαιτεί ρητά τη συναίνεση του εργαζομένου, ο οποίος πλέον προστατεύεται κατηγορηματικά από την απόλυση σε περίπτωση άρνησης. Το Υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνει ότι το οκτάωρο ημερήσιας απασχόλησης παραμένει κεκτημένο και σε απόλυτη ισχύ.

Μισθολογικό όφελος και ψηφιακή κάρτα

Οι υπερωρίες συνοδεύονται από τις νόμιμες προσαυξήσεις $(\text{+40%})$. Μάλιστα, με τη νέα ρύθμιση ο εργαζόμενος ευνοείται μισθολογικά αν η απασχόληση 13 ωρών γίνει στον ίδιο εργοδότη (π.χ. 119 ευρώ ημερομίσθιο έναντι 104 ευρώ που θα λάμβανε σε δύο εργοδότες με ωρομίσθιο 8 ευρώ).

Η διασφάλιση της σωστής καταβολής επιτυγχάνεται μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς η μη δήλωση της υπερωρίας επισύρει πρόστιμο και οφειλή προσαύξησης 120% στον εργαζόμενο.

Τετραήμερη εργασία και διευθέτηση

Το νομοσχέδιο εισάγει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για ένα εξάμηνο), μια ρύθμιση που αναμένεται να δώσει «ανάσα» σε γονείς και άτομα με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία, έως και ετήσια βάση, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία. Για κάθε μεταβολή στο ωράριο απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση των εργαζομένων.

Παράδειγμα: Κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να εφαρμοστεί 10ωρη εργασία ημερησίως για δύο ημέρες, και σε αντάλλαγμα ο εργαζόμενος να έχει μειωμένο ωράριο τις επόμενες δύο ημέρες και ρεπό την πέμπτη ημέρα, στο πλαίσιο της 4ηˊμερης εργασίας, διατηρώντας πάντα τον μέσο όρο των 40 ωρών εβδομαδιαίως.

Fast Track προσλήψεις και «σπαστή» άδεια

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας:

  • Fast track προσλήψεις: Θεσπίζεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «Ταχείας πρόσληψης» για συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα, με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών (π.χ. σε εστίαση και τουρισμό) ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Η διαδικασία απλοποιείται, απαιτώντας ένα μόνο έγγραφο αντί για τέσσερα.

  • Οικειοθελής αποχώρηση με 1 κλικ: Η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης θα γίνεται με fast track διαδικασία, επιτρέποντας την άμεση πρόσληψη αντικαταστάτη, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του 10ηˊμερου.

  • Ευέλικτη άδεια: Καταργούνται τα «στεγανά» στην «σπαστή» καλοκαιρινή άδεια, καθώς ο εργαζόμενος μπορεί να την κατανείμει σε περισσότερες περιόδους (π.χ. 4 φορές τον χρόνο), σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

