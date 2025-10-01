Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

Αλλαγές στην αγορά εργασίας σε ωράριο, υπερωρίες και προσλήψεις περιλαμβάνονται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που φέρνει είναι η απασχόληση έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν 11 ώρες ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες.

Η κ. Κεραμέως αναφορικά με τις 13 ώρες εργασίας στον ίδιο εργοδότη, μίλησε χθες για έως 37 μέρες τον χρόνο – μαξ 3 μέρες τον μήνα.

Επιπλέον, μετά το 8ωρο, η ένατη ώρα εργασίας δηλαδή, θα έχει προσαύξηση 20% ενώ από την 10η έως την 13η ώρα η προσαύξηση θα είναι 40%.

Επίσης, το εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει τετραήμερη 10ωρη απασχόληση σε ετήσια βάση, η οποία αφορά κυρίως γονείς με παιδιά.

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Οι κυριότερες διατάξεις

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όλο το χρόνο (αντί για ένα εξάμηνο)

Απασχόληση έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

Με προϋποθέσεις:

-Τήρηση 11 ωρών ημερήσιας ανάπαυσης

-Μέγιστο 40 ώρες εργασίας / εβδομάδα

-Καταβολή των προβλεπόμενων μισθολογικών προσαυξήσεων

– Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία (προσαύξηση 40%)

– Δικαίωμα στη σπαστή καλοκαιρινή άδεια (σε περισσότερα από 2 τιμήματα)

– Fast track προσλήψεις, ακόμη και μέσω του κινητού για εργασία έως 2 ημερών

– Καμία αλλαγή στο καθεστώς των απολύσεων

– Επέκταση επιδόματος μητρότητας και σε παρένθετες μητέρες

Η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη ανέφερε μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»:

«Η επιπλέον διασφάλιση γι’ αυτό το 13ωρο το οποίο είναι πέρα από τις 37,5 περίπου μέρες τον χρόνο που δίνεται η δυνατότητα να παρασχεθεί αυτή η εργασία θα πρέπει στο σύνολο και συνδυαστικά να μην ξεπερνούν οι υπερωρίες τις 150 ώρες τον χρόνο και να υπάρχει και το 11ωρο ανάπαυσης. Όλα αυτά συνδυαστικά. Το νομοσχέδιο, έχει 80 άρθρα, έχουν δώσει έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα αν και περιέχει και πάρα πολλές διατάξεις που αναφέρονται στην άδεια, σε fast track προσλήψεις. Είναι υπέρ του εργαζόμενου όταν με βάση τις δικές μας ανάγκες τις προσωπικές και τις οικογενειακές μπορούμε να ζητήσουμε την άδεια όχι σε δύο χρονικές περιόδους αλλά σε περισσότερες, όταν επίσης υπάρχουν διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, για την προστασία της παρένθετης μητέρας και της ανάδοχης οικογένειας. Έχουμε μείνει σε μία διάταξη αυτή του 13ωρου, η οποία οπωσδήποτε θέλει την συναίνεση του εργαζόμενου».