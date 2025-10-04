Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

Διαφωνία ανάμεσα σε υποστηρικτές και επικριτές του 13ωρου

Newsbomb

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προτείνει σημαντικές αλλαγές στην εργασία, εισάγοντας το 13ωρο. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες εργαζόμενους, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και προκλήσεις για την ισορροπία εργασία-ζωής.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές συνέπειες στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Από την άλλη όμως, οι υποστηρικτές τονίζουν ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο κατατέθηκε χθες και σύμφωνα με τον εργατολόγο Δημήτρη Ρίζο «υπάρχει μία ρύθμιση, η οποία λέει πως αν ο εργαζόμενος αρνηθεί να εργαστεί το 13ωρο ή δεν συμφωνήσει στην εργασία αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό λόγος μείωσης αποδοχών. Δεν μπορεί επίσης να αποτελέσει λόγος απόλυσης». Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι για να υπάρξει το 13ωρο χρειάζεται ρητή «ίσως και γραπτή συναίνεση του εργαζόμενου», έπειτα από πρόταση του εργοδότη.

Στο ερώτημα μάλιστα ποιες επιχειρήσεις θα θέλουν έναν εργαζόμενο για 13 ώρες, ο εργατολόγος απαντά: «Όλες. Αυτό θα ωφελήσει κατά πολύ τις επιχειρήσεις που δουλεύουν σε εποχιακή βάση και φυσικά την εστίαση, ειδικά τις ημέρες που παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση».

Πώς θα εφαρμοστεί το 13ωρο

  • Απαιτεί γραπτή συναίνεση του εργοδότη
  • Δεν επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη
  • Έπειτα από 13 ώρες δουλειάς 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης
  • Πενθήμερο έως 65 ώρες και εξαήμερο έως 78 ώρες
  • Το διάλειμμα για τις 13 ώρες δουλειάς θα φτάνει τα 32,5 με 35 λεπτά
  • Η αμοιβή για 13 ώρες εργασίας υπολογίζεται (βάσει κατώτατου μισθού) στα 70,91 ευρώ (μικτά), αν αυτό συμβεί Κυριακή 124,02 μικτά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Παράλληλα, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast - track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με στόχο η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

Ακόμη, ενσωματώνει διατάξεις που στοχεύουν στην λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

«Ήταν μία εξαιρετικά γόνιμη διαδικασία που κατέληξε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώσαμε μεγάλο αριθμό προτάσεων που προήλθαν από τους κοινωνικούς εταίρους και τα σχόλια της διαβούλευσης. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και που προήλθε από τον πυρήνα της, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις, και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστροφή τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα προ κρίσης επίπεδα στην Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη του ράπερ

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

08:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζορτζ Χάρντι - Ο τελευταίος πιλότος που πολέμησε στην Ευρώπη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

08:32ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Το Πίρι Ρέις βόρεια της Μυτιλήνης - Ξεκινά η Navtex της Τουρκίας - Πώς απαντά η Ελλάδα

08:30LIFESTYLE

Άννα Μπιθικώτση: «Έχω το τελευταίο δάκρυ του πατέρα μου σε ένα μαντήλι»

08:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H VW απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους που ειδικεύονται στις… κοπάνες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες μας καλεί σε «δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Τι θα γίνει με τους κρατούμενους ακτιβιστές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

07:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλητής Ελλάδος ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης στα 5 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

08:32ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Το Πίρι Ρέις βόρεια της Μυτιλήνης - Ξεκινά η Navtex της Τουρκίας - Πώς απαντά η Ελλάδα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ