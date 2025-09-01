Νίκη Κεραμέως: «Το 13ωρο ισχύει από το 2023, δεν είναι κάτι καινούργιο»

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και το γεγονός ότι θα μπορεί πλέον ένας εργαζόμενος να απασχολείται σε έναν εργοδότη για 13 ώρες μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Το 13ωρο δεν είναι κάτι καινούργιο. Ισχύει από το 2023. Έχει ψηφιστεί η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο, ο οποίος απασχολείται σε δύο ή σε περισσότερους εργοδότες να δουλεύει έως 13 ώρες εάν και εφόσον το επιθυμεί. Πρώτο κρατούμενο ισχύει ήδη. Δεύτερο κρατούμενο, είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Τι σου λέει η Ευρώπη; Πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να έχει τουλάχιστον 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης. Εφόσον τις έχει αυτές και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που πάλι πληρούνται, είναι εντός του Ενωσιακού πλαισίου. Τρίτον, δεν επιβάλλεται, απαιτείται συμφωνία του εργαζόμενου», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως.

«Δεν μπορείς να κάνεις πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο τετραμήνου»

Η υπουργός Εργασίας, επιστρέφοντας στο θέμα του 13ωρου πρόσθεσε: «Δεν είναι για κάθε μέρα. Είναι κατ’ εξαίρεση. Ακόμα και να το θες δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις για πάνω από 37 ημέρες το χρόνο, συνολικά.

Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Δεν μπορείς να κάνεις πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο τετραμήνου. Άρα, η Ευρώπη θέτει κάποια πλαίσια για την υπερωριακή απασχόληση συνολικά.

Και θα αμειφθεί (ο εργαζόμενος) πολύ περισσότερο -συν 40%- από ό,τι αν δούλευε σε έναν δεύτερο εργοδότη και ήταν σε μερική απασχόληση».

Στη συνέχεια η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο και στο Live News αποκάλυψε: «Έχουμε το καλύτερο πρώτο επτάμηνο Ιανουάριος με Ιούλιο στην ιστορία της χώρας σε νέες θέσεις εργασίας. 319.843 νέες θέσεις εργασίας από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο».

Αναφερόμενη η υπουργός ενδεικτικά τι άλλο περιλαμβάνουν κάποιες άλλες διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου είπε:

«Υπάρχουν άλλες 87 διατάξεις, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για τους εργαζόμενους. Παράδειγμα, είμαι εργαζόμενος γονέας, έχω ένα παιδί, θέλω να δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είμαι με το παιδί μου.

Σήμερα, για να το κάνω αυτό, μπορώ να το κάνω μόνο για 6 μήνες. Τους υπόλοιπους 6 μήνες πρέπει να βρω ένα παιδικό σταθμό μόνο για την Παρασκευή. Δεν βγάζει λογική αυτό. Το επεκτείνουμε αυτό.