Νίκη Κεραμέως: Τι απαντά για τις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και την τετραήμερη εργασία

Για τις αλλαγές στο εργασιακό νομοσχέδιο, την τετραήμερη εργασία και τις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη μίλησε στο OPEN η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Μάλιστα, έκανε λόγο για μείωση της ανεργίας αλλά και για αύξηση των μισθών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ανεργία ήταν στο 18% πριν έξι χρόνια, τώρα πλέον βρίσκεται κάτω από το 8%. Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε λοιπόν και πολύ καλύτερα στοιχεία και ποσοτικά και ποιοτικά. Πολλές περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει κατά 35%. Ο μέσος μισθός κατά 28%. Είναι όλα ιδανικά και ρόδινα; Όχι, έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Αλλά όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων, λυπάμαι αλλά αγνοούν βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας».

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και το 4ήμερο

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να δουλεύουν τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, με τη μόνη διαφορά ότι αντί για 8ωρο θα εργάζονται 10 ώρες την ημέρα σε ετήσια βάση.

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έχει 4ήμερη εργασία. Σήμερα αν ένας γονέας θέλει να δουλεύει Δευτέρα-Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί του, μπορεί να το κάνει αυτό μόνο για 6 μήνες. Τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει να βρει παιδικό σταθμό για την Παρασκευή. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο και τι λέει; 4ήμερο για όλο τον χρόνο με 10ωρη εργασία».

Το 13ωρο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η υπουργός απάντησε και στην κριτική που δέχεται το νομοσχέδιο για το 13ωρο, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει ήδη από το 2023. Όπως σημείωσε: «Τώρα το περίφημο πια 13ωρο είναι κάτι καινούργιο; Όχι! Ισχύει από το 2023. Μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες μέχρι 13 ώρα ανά ημέρα.

Αφού λοιπόν ισχύει αυτό, γιατί να μη μπορώ να το κάνω αυτό πια στον ίδιο εργοδότη, για να μη μετακινούμαι και να παίρνω και +40% για κάθε ώρα. Αυτό είναι στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας. Η Ευρώπη σού λέει πως υπάρχουν κάποια όρια που πρέπει να σεβαστείς. Τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης την ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει κάτι τέτοιο, υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη που το κάνουν

Επίσης απαγορεύεται να δώσεις 13ωρο στον ίδιο εργαζόμενο για πάνω από 37 μέρες τον χρόνο. Αν παρανομήσεις σε αυτό ως εργοδότης και σε πιάσουν, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχει κλάδος που εμφάνιζε 2 στους 3 ως μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους. Αυτό δεν υπάρχει πια. Αυξάνεται διαρκώς η πλήρης απασχόληση γιατί αυξάνονται οι έλεγχοι. Εμείς εφαρμόζουμε τις αλλαγές αυτές ακούγοντας και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.»