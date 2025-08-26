Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Αλλάζουν όλα με το εργασιακό νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Μια σημαντική αλλαγή που έρχεται - εκτός από την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη, τη 10ωρη απασχόληση για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, υπάρχει ευελιξία και στον τρόπο που οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους.

Τι αλλάζει στις άδειες για τους εργαζόμενους

Μέχρι σήμερα, ο νόμος όριζε ότι η άδεια έπρεπε να δίνεται ενιαία – με εξαίρεση την κατάτμηση έπειτα από αίτημα του εργαζομένου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο συνεχόμενες εβδομάδες θα έπρεπε να παραμείνουν αδιάσπαστες.

Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να «σπάνε» την άδειά τους σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο έτος πάντα σε συνεννόηση με τον εργοδότη τους.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η άδεια θα χορηγείται ενιαία και σε συνεχόμενες ημέρες. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει γραπτώς κατάτμηση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρείται ένα ελάχιστο συνεχόμενο κομμάτι:

6 εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εργασία.

5 εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εργασία.

12 εργάσιμες ημέρες για ανηλίκους.

Νέα διαδικασία για τις άδειες των εργαζομένων

Όλες οι αιτήσεις και αποφάσεις θα τηρούνται στην επιχείρηση για πέντε χρόνια, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σε περίπτωση που ελεγχθεί μια επιχείρηση. Το υπουργείο Εργασίας με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει ότι πράγματι θα υπάρχει πραγματική ξεκούραση για τους εργαζομένους και θα υπάρχει ελευθερία.

Από την πλευρά του, πάντως, ο δικηγόρος - εργατολόγος, Διονύσης Ρίζος, αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ: «Έχουμε μία ρύθμιση σημαντική για την άδεια που αφορά την κατάτμηση της άδειας και η οποία αφορά ελάχιστο συνεχόμενο διάστημα άδειας πέντε ημερών, έτσι ώστε να μην μπορεί να χορηγηθεί σπαστά ή άδεια του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μην εκμεταλλεύεται και αυτό το γεγονός ο εργοδότης.

Δεν μπορεί ο εργοδότης από πλευράς του να χορηγήσει σπαστά την άδεια, αλλά θα πρέπει να χορηγηθούν οι ελάχιστες ημέρες, οι οποίες θα είναι πέντε εργάσιμες.

Όσον αφορά το σύνολο της άδειας, δηλαδή τη χορήγηση του ενός μήνα άδεια συνεχόμενου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Δεν μπορεί δηλαδή να ζητήσει ο εργαζόμενος ένα μήνα και ο εργοδότης, εφόσον έχει κάποιο πρόβλημα, να το αποδεχθεί αυτό.

Υπάρχει ήδη κατοχυρωμένο το πλαίσιο χορήγησης της άδειας, όπου το μισό της άδειας μπορεί να το αιτηθεί ο εργαζόμενος, να το λάβει όταν θέλει εκείνος και το υπόλοιπο μισό της αδείας ο εργοδότης να το χορηγήσει ο ίδιος όποτε θέλει.

Επομένως υπάρχει μία συνεννόηση πάντοτε σε αυτά τα πλαίσια, έτσι ώστε να χορηγείται η άδεια χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χωρίς να διαταράσσεται η εργασιακή σχέση».

