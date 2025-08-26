Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

Αρκετές είναι οι αλλαγές που έρχονται στην αγορά εργασίας με το εργασιακό νομοσχέδιο που θα τεθεί σε διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από την ημερήσια εργασία 13 ωρών σε έναν εργοδότη, τη 10ωρη ημερήσια εργασία για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής απασχόληση, τη μείωση των εισφορών για υπερωρίες και υπερεργασία και τις προσλήψεις-εξπρές, μπορεί να λυθεί και η σύμβαση, δηλαδή να απολυθεί ένας εργαζόμενος αν απέχει χωρίς δικαιολογία από την εργασία του.

Πότε μπορεί να απολυθεί ένας εργαζόμενος από την εργασία του

Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, ένας εργαζόμενος αν απέχει πάνω από τρεις μέρες από την εργασία του (σήμερα είναι 5), μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, αρκεί να τον έχει ενοχλήσει υποχρεωτικά ο εργοδότης τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Έτσι, η σύμβαση δηλώνεται υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο ότι δεν εμφανίζεται στην εργασία του.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση της δήλωσης του εργοδότη περί όχλησης και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani». Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του διαστήματος του πρώτου εδαφίου, να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς να απαιτείται ο εργαζόμενος να υπογράψει.

Παράλληλα ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 40331/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου ή αυτοδίκαιης λύσης της δοκιμαστικής περιόδου ή συναινετικής λύσης της σύμβασης εργασίας, όπως εθελουσία έξοδος, ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του εργαζομένου ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή κάθε άλλης περίπτωσης λύσης ή λήξης της σύμβασης εργασίας.

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από έγγραφο που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή έγγραφο ψηφιακά βεβαιωμένο και από τους δύο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), περί της έκδοσης εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.