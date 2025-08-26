Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

Το νομοσχέδιο επεκτείνει την 13ωρη ημερήσια εργασία ακόμη και σε έναν εργοδότη

Newsbomb

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανατροπές στο καθεστώς εργασίας για πάνω από 1 εκατομμύριο υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, επεκτείνει την 13ωρη ημερήσια εργασία ακόμη και σε έναν εργοδότη, από 2 τουλάχιστον που προβλέπεται σήμερα ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα 4ήμερης εργασίας κάθε εβδομάδα για όλο τον χρόνο κυρίως σε εργαζόμενους γονείς.

Προβλέπει επίσης επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων με μείωση των απαιτούμενων εντύπων και σε ορισμένες περιπτώσεις βραχυχρόνιας απασχόλησης ακόμη και περιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών μόνο στη συμπλήρωση μιας απλής ηλεκτρονικής φόρμας μέσω κινητού τηλεφώνου. Προβλέπει επίσης ευέλικτη προσέλευση εργαζομένων με δυνατότητα έναρξης εργασίας 2 ώρες νωρίτερα ή αργότερα από σύνηθες ωράριο, μεγαλύτερη δυνατότητα τμηματικής λήψης της κανονικής άδειας για όλους τους εργαζόμενους και επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:59LIFESTYLE

«Πάντα μαζί»: Λάλος – Λαμπροπούλου σε τρυφερά στιγμιότυπα, στα παρασκήνια νέας σειράς

06:56LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Καλοκαίρι στην Αντίπαρο – Στιλάτες στιγμές από τις διακοπές της

06:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για πολλές οικογένειες – «Πήγαμε γιατί μας φιλοξένησαν φίλοι»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιολογικά προϊόντα μόνο… στα χαρτιά - Επιδοτήσεις για ανύπαρκτες καλλιέργειες

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

06:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 29 Αυγούστου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία - Στην Θεσσαλονίκη και σε ρυθμούς ΔΕΘ την Πέμπτη ο Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

07:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Πετάει» για Κύπρο με όνειρα η Εθνική Ελλάδας - Το πρόγραμμα των μεταδόσεων

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

07:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

07:29LIFESTYLE

Έφη Θώδη: Απέκτησε το δικό της labubu - Viral το unboxing βίντεο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «διπλό χτύπημα» του Ισραήλ, οι τακτικές Αλ Κάιντα και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πανάκριβα τα ενοίκια, 7 στα 10 διαμερίσματα στην Αθήνα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας δεν μιλούσε στη γυναίκα του για 20 χρόνια επειδή… ζήλευε τα παιδιά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ