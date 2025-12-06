Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

Θείος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τη 2 ετών ανιψιά του μέσα στο αυτοκίνητο, επειδή τον καταδίωξαν αστυνομικοί.

Περίπου στις 5 το απόγευμα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει, καθώς από την πινακίδα διαπιστώθηκε πως ήταν κλεμμένο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο 16χρονος οδηγός και θείος του παιδιού ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, μέχρι που εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός.

Τότε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο αμάξι βρισκόταν ένα μικρό κοριτσάκι 2 ετών και για να το απεγκλωβίσουν χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι

Ο δράστης, που είναι Ρομά, αναζητείται από την αστυνομία, ενώ κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου η μητέρα της μικρής, η οποία συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.