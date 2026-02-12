Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Με αφορμή την συμφωνία του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Χέιζ-Ντέιβις, γνωστός δημοσιογράφος από τη χώρα της Ιβηρικής ανέλυσε το γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ο πιο πειστικός πρόεδρος της Euroleague.

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
Η συμφωνία του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχει θορυβήσει την Ευρώπη. Ο Ισπανός δημοσιογράφος, Σέρχιο Μαρτίνεθ, έκανε ανάρτηση για το θέμα, αποθεώνοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη σπουδαία επιτυχία του.

Τον χαρακτήρισε ως τον πιο πειστικό πρόεδρο της Euroleague, ενώ αναφέρθηκε στην θέλησή του να έχει την ομάδα του στην κορυφή χωρίς να υπολογίζει το κόστος.

Ο Μαρτίνεθ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Υπήρχαν τρεις πολύ δυνατές ομάδες που έδιναν προσφορές για τον παίκτη. Όλα μπορούσαν να συμβούν, αλλά φαινόταν ότι η Χάποελ ήταν αυτή που θα μπορούσε να του προσφέρει τα περισσότερα χρήματα, και η επανένωση με τον Ιτούδη θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τον Ντέιβις

Αλλά υπάρχει κάτι που ίσως δεν υπολογίσαμε όταν θεωρούσαμε τον Παναθηναϊκό εκτός από αυτή την ιστορία: το Final Four στο ΟΑΚΑ.

Είναι το Final Four τους και ήδη γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο Γιαννακόπουλος. Όχι μόνο έχει περισσότερο εγωισμό από τον Γιανάι, αλλά είναι πιθανώς ο πιο πειστικός πρόεδρος στην EuroLeague (με πολλά χρήματα να εμπλέκονται, φυσικά).

Η κατανόησή του για το μπάσκετ τον εμποδίζει να φανταστεί οποιοδήποτε σενάριο εκτός από το να γίνει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης εντός έδρας. Δεν θα μπορούσε να συγχωρέσει τον εαυτό του αν δει μια άλλη ομάδα να σηκώνει το τρόπαιο της EuroLeague στο ΟΑΚΑ και γι' αυτό δίνει τα πάντα.

Τι απίστευτη μεταγραφή, παιδιά. Και δεν έχει σημασία πώς τα πάνε στην κανονική σεζόν, τώρα υπάρχει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΒΟΡΙ για τον τίτλο»

