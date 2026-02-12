Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

Συνέντευξη στο One παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης και παρόλο που τη συζήτηση παραλίγο να μονοπωλήσει ο καβγάς που σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ του ιδίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, πρόλαβε να αναφερθεί στον πρωθυπουργό και την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτη στις εκλογές, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ο υπουργός Υγείας ήταν κάθετος: «Αυτό δεν γίνεται. Αυτό μόνο πάνω από το πτώμα μου».

«Δεν μπορεί ο νικητής των εκλογών να μη γίνει πρωθυπουργός. Δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο πολιτικής ανωμαλίας και δεν το δέχομαι», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν θα στήριζε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Νίκο Δένδια στο «τιμόνι», ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά «έλα μωρέ θα γίνει ο Δένδιας πρωθυπουργός στη θέση του Μητσοτάκη. Τι είναι ο Δένδιας;».

«Δεν έχει μιλήσει άλλος πρωθυπουργός για Casus Belli μέσα στη Τουρκία»

Ο yπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη σημασία των δηλώσεων του πρωθυπουργού, σχετικά με το Casus Belli, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για Έλληνα πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό το θέμα μέσα στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στη συζήτηση, αναλύθηκε η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι ισχυρές και ότι η χώρα θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της με αποφασιστικότητα.

Η απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε ξανά την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Εκνευρίστηκα όχι τόσο με αυτά που έλεγε, αλλά επειδή με διέκοπτε ασταμάτητα. Ξεκίναγα να πω ένα επιχείρημα και φώναζε από κάτω. Μέσα στα πολλά κουσούρια που έχει, είναι απαίσια σε όλα της, είναι και πολύ ανάγωγη. Είναι μία γυναίκα βαθιά προβληματική. Η γυναίκα αυτή, έχει κάνει το αμίμητο. Έχει πάει στη Γαλλία, υπερασπιζόμενη τον φίλο του Πούτιν τον Βινίκ, τσακώνεται με τους Γάλλους δικαστές, οι Γάλλοι δικαστές διακόπτουν τη δίκη, αυτή μένει μέσα στην αίθουσα, φεύγουν, πάνε στην απέναντι αίθουσα, κλειδώνουν την πόρτα, διορίζουν στον Βίνικ άλλον δικηγόρο, αυτή μένει απ'έξω, βαράει την πόρτα, δεν της ανοίγουν, καταδικάζουν σε έκδοση στην Αμερική τον Βίνικ απουσίας της Κωνσταντοπούλου. Οι Γάλλοι δικαστές δεν την άντεξαν και έφυγαν και πήγαν σε άλλη αίθουσα».

Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι η εικόνα η δική μου να φωνάζω στη Βουλή δεν είναι σωστή. Αλλά σήμερα τσακωνόταν με τον Γεωργαντά, με την Κεραμέως, με εμένα. Με εμένα δε, τσακώθηκε εν τη απουσία μου. Άρχισε να με βρίζει, εγώ είχα πάρα πολλή δουλειά και άρχισε να χτυπάει το κινητό μου, μου έστελναν βίντεο που με έλεγε 'ελεεινό υποκείμενο'. Την πρώτη φορά είπα να μην πάω να της απαντήσω, τη δεύτερη φορά μπαμ μπαμ, ε την τρίτη δεν είμαι και κανένας Γκάντι. Πήρε τρεις φορές τον λόγο και τρεις φορές με έβρισε».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Εγώ έχω έναν κανόνα ιερό στη ζωή μου. Γενικά είμαι πολύ ευγενής. Πάντα, όμως, προσπαθώ να συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως μου συμπεριφέρονται. Εάν κάποιος μου μιλάει ευγενικά, ποτέ δεν θα του μιλήσω άσχημα. Εάν, όμως, κάποιος νομίζει ότι θα μου κάνει bullying, σε αυτό αντιδρώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει bullying στη Βουλή. Ξεκίνησε με οκτώ βουλευτές, έχει μείνει με πέντε. Αν φύγει ένας βουλευτής διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποια στιγμή θα φύγει κι άλλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να την αντέξει στα αλήθεια. Περιμένω να δω ποιος θα είναι ο επόμενος».

Και συμπλήρωσε: «Σε φτάνει στα όριά σου. Είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Βγήκε σήμερα και άρχισε να με κατηγορεί ότι εγώ συγκάλυψα τη Βιολάντα. Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη. Επειδή είπα ό,τι έγραφαν την επόμενη ημέρα όλα τα σάιτ, ότι ήταν μια πολυβραβευμένη εταιρία που είχε 25 διεθνή βραβεία. Επειδή το είπα εγώ στην τηλεόραση συγκάλυψα τη Βιολάντα. Μιλάμε για παλαβομάρες».

Όσο για το περιστατικό της μήνυσης ανέφερε: «Δεν με πήρε ο αστυνομικός που έλαβε τη μήνυση. Ένας αστυνομικός που την είδε, όταν ξύπνησα το πρωί είχα μήνυμα στο κινητό μου και μου έλεγε 'υπουργέ να σου πω να γελάσεις'. Τον πήρα τηλέφωνο, λέω 'τι έγινε;' και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία όλη η σκηνή. Με μία ρόμπα λέει μπήκε μέσα, από τον ύπνο κανονικά, στις 12 παρά εννιά λεπτά το βράδυ να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ήρεμα και ψύχραιμα, φαντάζεσαι τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπαίνει με μία ρόμπα μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα να κάνει μήνυση; Μπορείς να τη φανταστείς τη σκηνή;».

«Με ενοχλεί η πονηριά»

Για το ίδιο περιστατικό πρόσθεσε: «Εμένα η ιδέα ότι πηγαίνω με έναν πολιτικό μου αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Και δεν το έχω κάνει κιόλας. Τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αφού μου έκανε μήνυση και με είπε και 'κότα', γιατί δεν της είχα κάνει μήνυση. Με ενοχλεί η πονηριά. Πήγε λίγο πριν λήξει η προθεσμία, για να μην μπορώ εγώ να της κάνω μήνυση για όσα μου είχε σούρει εκείνη την ημέρα και σήμερα, μετά τη στιχομυθία που είχαμε, πήγε η κ. Ρούσσου και είπε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πήγε για να μην μπορώ να της κάνω μήνυση. Το είπε η ίδια η βουλευτής της. Μετά από λίγα λεπτά».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Θα κάνω με την Κωνσταντοπούλου ό,τι έκανα με τον Πολάκη. Τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έχει γίνει αρνάκι. Το ίδιο θα κάνω και με την Κωνσταντοπούλου. Θα με τσαλακώσει, θα χάσω ψήφους, κάποιοι θα πουν 'μην ασχολείσαι μαζί της', αλλά εγώ θα κάνω το καθήκον μου στη Δημοκρατία. Το να αντιμετωπίσω το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι το καθήκον μου στη Δημοκρατία. Γιατί ξέρω ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί βουλευτές. Οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές δεν θέλουν να μπλέξουν. Δεν θέλουν να τσαλακωθούν. Δεν θέλουν να τους παίρνουν τα κανάλια να βρίζονται με αυτή»

Τέλος σημέιωσε: «Σε αυτό το κοινό το αντισυστημικό που απευθύνεται η κυρία, όταν δεν της απαντάμε τι περνάει; Ότι έχει δίκιο, ότι φοβόμαστε, αυτό περνάει. Άρα, χτίζει ένα ακροατήριο και ένα αφήγημα, όπως ο Κασιδιάρης, 'εμένα με φοβούνται όλοι'. Καθήκον μου προς τη Δημοκρατία είναι να αντιστέκομαι στο bullying. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία, να το θεωρούμε ποινικό αδίκημα και να το αφήνουμε να γίνεται μπροστά μας στη Βουλή από μία κυρία. Που κάνει bullying στους εργαζόμενους της Βουλής, στους βουλευτές, στους αντιπάλους βουλευτές, στους υπουργούς, στον πρωθυπουργό».

