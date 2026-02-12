Βενεζουέλα: Πρώτη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στη μετά Μαδούρο εποχή - «Δεν φοβόμαστε»

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Καράκας για μια πρώτη μεγάλη διαδήλωση της αντιπολίτευσης μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό την 3η Ιανουαρίου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Δεν φοβόμαστε!», φώναζαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στον χώρο του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας (UCV) ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φοιτητικών ενώσεων.

Caracas, 12 de febrero 2026

Universidad Central de Venezuela.



Un país UNIDO y DECIDIDO a ser LIBRE! pic.twitter.com/A5aREs0dY9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 12, 2026

Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να συζητήσει σήμερα, ενόψει της έγκρισής του, έναν νόμο γενικής αμνηστίας, τον οποίο υποσχέθηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, ο οποίος θα επέτρεπε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

VENEZUELA SERÁ LIBRE!

Que vivan nuestros estudiantes! pic.twitter.com/wXhZaBL7Na — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 12, 2026

«Αμνηστία τώρα», ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πανό, το οποίο τοποθέτησαν στην είσοδο του UCV, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν «Ούτε ένας, ούτε δύο, όλοι» (να αποφυλακιστούν), αναφερόμενοι στους πολιτικούς κρατουμένους.

? ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! ???



URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! ?? ??



Venezuela en la calle acompañando a sus jóvenes en Caracas.



? ¡VENEZUELA SALIÓ SIN MIEDO A LA CALLE! ? pic.twitter.com/wYPKOEI0nd — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) February 12, 2026

«Περάσαμε πολύ χρόνο κρυμμένοι, άφωνοι, σιωπηλοί μπροστά σε όλα όσα η Βενεζουέλα ζούσε με την καταστολή (…), όμως σήμερα υψώνουμε το ανάστημά μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και συγκεντρωνόμαστε όλοι αξιώνοντας κάθε διεκδίκηση που είναι αναγκαία για αυτήν τη χώρα», είπε στο AFP η Νταναλίζε Άνζα, μια φοιτήτρια γεωγραφίας ηλικίας 26 ετών.

«Η χώρα εισέρχεται αυτήν τη στιγμή σε μια διαδικασία συμφιλίωσης, αμοιβαίας αναγνώρισης, όπου η πολυφωνία πρέπει να είναι αναγκαία. Ο τρόπος που σκέφτεται ο καθένας εξ υμών πρέπει να γίνεται σεβαστός», συμπλήρωσε η ίδια.

«Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη! Ζήτω οι φοιτητές μας!» είπε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα βίντεο με πλάνα από τη διαδήλωση.

Διαβάστε επίσης