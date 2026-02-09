Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης

Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση του από τη φυλακή ο πολιτικός της αντιπολίτευσης, Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα έπεσε θύμα απαγωγής, σύμφωνα με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύμφωνα με την Ματσάδο ο Γκουανίπα που είναι ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος «Δικαιοσύνη Πρώτα», απήχθη στη συνοικία Λος Τσόρος στο Καράκας από ενόπλους που φορούσαν πολιτικά ρούχα.

«Ένοπλοι άνδρες ντυμένοι με πολιτικά ρούχα έφτασαν με τέσσερα οχήματα και τον πήραν με τη βία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ματσάδο.

Το κόμμα «Δικαιοσύνη Πρώτα» ανέφερε ότι ο Γκουανίπα είχε πέσει θύμα απαγωγής των δυνάμεων καταστολής της δικτατορίας και τον μετακινούν από τοποθεσία σε τοποθεσία. Άνθρωποι που συνόδευαν τον πολιτικό είπαν ότι οι ένοπλοι τους σημάδεψαν με τα όπλα πριν βάλουν τον Γκουανίπα στο αυτοκίνητο.

«Θεωρούμε την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τον Χόρχε Ροντρίγκεζ και τον Ντιοσντάντο Καμπέγιο υπεύθυνους για οποιαδήποτε βλάβη στη ζωή του Χουάν Πάμπλο», σημείωσε σε ανάρτηση το κόμμα «Δικαιοσύνη Πρώτα», αναφερόμενο στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τον υπουργό Εσωτερικών.

Το κόμμα κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την «άμεση απελευθέρωση» του Γκουανίπα και το τέλος της «δίωξης της αντιπολίτευσης» από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Συνελήφθη τον Μάιο του 2025

Ο Γκουανίπα, που υπήρξε αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, πέρασε οκτώ μήνες στη φυλακή και ήταν ένας από τους πολλούς πολιτικούς κρατουμένους που αποφασίστηκε η απελευθέρωση τους μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο γιος του πολιτικού, Ραμόν Γκουανίπα γιόρταζε την απελευθέρωση του πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλη η οικογένειά μας θα μπορεί να αγκαλιαστεί ξανά σύντομα», έγραψε ο Ραμόν Γκουανίπα.

Ο ηγέτης του κόμματος «Δικαιοσύνη Πρώτα», εκλέχθηκε κυβερνήτης της πολιτείας Ζούλια το 2017. Ωστόσο του απαγορεύτηκε να αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού αρνήθηκε να ορκιστεί ενώπιον της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης του Μαδούρο.

Αφού αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024 του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και προδοσία και υποχρεώθηκε να κρύβεται προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Τελικά εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας και συνελήφθη τον Μάιο του 2025.

