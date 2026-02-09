Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης

Ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα απήχθη στο Καράκας λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

Newsbomb

Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση του από τη φυλακή ο πολιτικός της αντιπολίτευσης, Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα έπεσε θύμα απαγωγής, σύμφωνα με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύμφωνα με την Ματσάδο ο Γκουανίπα που είναι ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος «Δικαιοσύνη Πρώτα», απήχθη στη συνοικία Λος Τσόρος στο Καράκας από ενόπλους που φορούσαν πολιτικά ρούχα.

«Ένοπλοι άνδρες ντυμένοι με πολιτικά ρούχα έφτασαν με τέσσερα οχήματα και τον πήραν με τη βία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ματσάδο.

Το κόμμα «Δικαιοσύνη Πρώτα» ανέφερε ότι ο Γκουανίπα είχε πέσει θύμα απαγωγής των δυνάμεων καταστολής της δικτατορίας και τον μετακινούν από τοποθεσία σε τοποθεσία. Άνθρωποι που συνόδευαν τον πολιτικό είπαν ότι οι ένοπλοι τους σημάδεψαν με τα όπλα πριν βάλουν τον Γκουανίπα στο αυτοκίνητο.

«Θεωρούμε την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τον Χόρχε Ροντρίγκεζ και τον Ντιοσντάντο Καμπέγιο υπεύθυνους για οποιαδήποτε βλάβη στη ζωή του Χουάν Πάμπλο», σημείωσε σε ανάρτηση το κόμμα «Δικαιοσύνη Πρώτα», αναφερόμενο στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τον υπουργό Εσωτερικών.

Το κόμμα κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την «άμεση απελευθέρωση» του Γκουανίπα και το τέλος της «δίωξης της αντιπολίτευσης» από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Συνελήφθη τον Μάιο του 2025

Ο Γκουανίπα, που υπήρξε αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, πέρασε οκτώ μήνες στη φυλακή και ήταν ένας από τους πολλούς πολιτικούς κρατουμένους που αποφασίστηκε η απελευθέρωση τους μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο γιος του πολιτικού, Ραμόν Γκουανίπα γιόρταζε την απελευθέρωση του πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλη η οικογένειά μας θα μπορεί να αγκαλιαστεί ξανά σύντομα», έγραψε ο Ραμόν Γκουανίπα.

Ο ηγέτης του κόμματος «Δικαιοσύνη Πρώτα», εκλέχθηκε κυβερνήτης της πολιτείας Ζούλια το 2017. Ωστόσο του απαγορεύτηκε να αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού αρνήθηκε να ορκιστεί ενώπιον της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης του Μαδούρο.

Αφού αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024 του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και προδοσία και υποχρεώθηκε να κρύβεται προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Τελικά εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας και συνελήφθη τον Μάιο του 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς – Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Πληροφορίες Newsbomb.gr: Συνάντηση Ζαχαράκη - πρύτανη εντός της ημέρας

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα υποδέχεται το Σεληνιακό Νέο Έτος με ρομπότ να… χορεύουν – Δείτε βίντεο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης

09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Γαλεντίνας: Τι είναι και πώς μπορείτε να την γιορτάσετε με τις φίλες σας

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Καταδίκη 20 ετών φυλάκισης σε επικριτή της Κίνας και βαρόνο των μίντια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Δεν ήμουν ο οδηγός της λέμβου, τον είχα πλάτη», λέει ο Μαροκινός διακινητής

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Με θετική προσέγγιση, απάντηση σε τυχόν προκλήσεις και σαφή μηνύματα η συνάντηση στην Άγκυρα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα πολυετής ποινή φυλάκισης για τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί – Σε απεργία πείνας η 53χρονη

08:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διάλογος χωρίς αυταπάτες - Τι θέλουν να αποφύγουν Αθήνα και Άγκυρα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη στο λιμάνι Ρεθύμνου – Δύο συλλήψεις

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ