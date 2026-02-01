Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Newsbomb

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

"Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας", δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Φεβρουαρίου

05:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του 5χρονου που συνέλαβε η ICE

04:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι σιίτες θέλουν πρωθυπουργό τον Νουρί αλ Μαλίκι

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Άλπεις: Ακόμη ένας σκιέρ χάνει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ αφήνει έναν νεκρό

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι 6 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ