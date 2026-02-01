ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

