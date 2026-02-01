ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ
Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.
Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ
00:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
23:15 ∙ WHAT THE FACT
Οι γαλάζιες φάλαινες έχουν σωπάσει και αυτό δεν είναι καλό
22:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο
22:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Φτιάχνει σερί παραμονής με «δράστη» Τούπτα
12:07 ∙ LIFESTYLE
Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της
20:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ