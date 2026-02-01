ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ

Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Newsbomb

ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ
FR172296 AP
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται - Θα καλύψει 2 εκατ. εργαζόμενους

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Πλέον δίνουμε αίμα και με «ψηφιακό ραντεβού»

00:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνομιλούμε με το Ιράν δηλώνει ο Τραμπ

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«A few moments later»: Το βίντεο του Μητσοτάκη από τις εργασίες της συνόδου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία και Μακεδονία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Σέρρες: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη αλλοδαπών από την Ακτή Ελεφαντοστού με 1.150 λαθραία πακέτα τσιγάρων

23:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κλειστός Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Γιώργος Φρανκς, ξεπέρασε τον Κεντέρη!

23:15WHAT THE FACT

Οι γαλάζιες φάλαινες έχουν σωπάσει και αυτό δεν είναι καλό

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο

22:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξάνθη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. διωκόμενος με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτη και πλαστογραφία

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πλησίασε Παναθηναϊκό ο Άρης, «καλπάζει» η ΑΕΛ, στο… ορεκτικό πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εξέλιξη στο Ιράν - Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν δραστηριότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Φτιάχνει σερί παραμονής με «δράστη» Τούπτα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Η διαθήκη 2 ημέρες πριν πεθάνει με τους 44 κληρονόμους - Σε Λευκορωσίδα φίλη του 50 εκατ. δολάρια και το «Pedo Island»

20:22ΕΘΝΙΚΑ

Ο «βατραχάνθρωπος των Ιμίων» ξεσπά: «Ανοίξαμε την κερκόπορτα για το γκριζάρισμα του Αιγαίου»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

18:48ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο' Χάρα: Tι είναι το «situs inversus» η σπάνια ασθένεια της μητέρας του «Μόνος στο Σπίτι»

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε δύο φάσεις θα επηρεαστεί η Αττική

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ