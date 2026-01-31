Ιράν: Από διαρροή αερίου η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς

Συναγερμός σήμανε νωρίς το Σάββατο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του νοτίου Ιράν, όταν έκρηξη σε κτίριο κατοικιών από διαρροή αερίου άφησε πίσω της έναν νεκρό και 14 τραυματίες.

Ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής, Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Η αιτία του δυστυχήματος είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας την έκρηξη».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim χαρακτήρισε «εντελώς ψευδείς» τις φήμες στα social media για στοχοποίηση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξάγεται έρευνα χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Σε παράλληλο περιστατικό, τέσσερα μέλη οικογένειας σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην Αχβάζ, κοντά στα ιρακινά σύνορα, σύμφωνα με τους Tehran Times. Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν το Ρόιτερς ότι η χώρα τους δεν εμπλέκεται, ενώ το Πεντάγωνο δεν σχολίασε.

Κατηγορίες εναντίον ΗΠΑ, Ισραήλ και Ευρώπης

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να "διαλύσει το έθνος".

Η Μπαντάρ Αμπάς, που φιλοξενεί το σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν για εμπορευματοκιβώτια, βρίσκεται στο στενό του Χορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν απ΄όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο λιμάνι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε ανεπάρκειες στην προσήλωση στις αρχές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων 550 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς.

