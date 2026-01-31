Εκρήξεις συγκλονίζουν το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν μετά τo τελεσίγραφο Τραμπ

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Ιράν, μετά από ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο. Οι ιρανικές αρχές διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα οποία η έκρηξη στόχευε τον αρχηγό του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Μία δεύτερη έκρηξη, αυτή τη φορά στα νότια, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων μελών οικογένειας.

An explosion damaged a residential building in Iran’s southern port city of Bandar Abbas on Saturday afternoon, Iranian media reported, with videos showing heavy damage to several floors.

Guards-linked Tasnim denied reports that Alireza Tangsiri, the commander of the IRGC Navy,… pic.twitter.com/e0pFAAIe5j — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Στο Μπαντάρ Αμπάς, η πρώτη έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και παρακείμενα καταστήματα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και συνεργεία διάσωσης, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης των αιτίων της έκρηξης.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim τόνισε ότι οι φήμες περί στοχοποίησης του αρχηγού του Ναυτικού είναι απολύτως αναληθείς, απορρίπτοντας οποιοδήποτε σενάριο επίθεσης κατά ανώτατου στρατιωτικού στελέχους.

? Multiple explosions inside Iran!



In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.



In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt — The Iran Watcher ?? (@prznsoccer) January 31, 2026

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε. Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί. Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της. Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντόν του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι "εντελώς ψευδείς".

