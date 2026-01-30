Τραμπ: «Έδωσα τελεσίγραφο στο Ιράν - Πιστεύω ότι θέλουν συμφωνία»

Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, εκτίμησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι έχει δώσει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Όταν τον ρώτησαν εάν είχε δώσει στους Ιρανούς μια προθεσμία, ο Τραμπ απάντησε θετικά χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διορία.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες και ισότιμες, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτές», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τη συνήθη τακτική του Ιράν, ότι η χώρα του ουδέποτε επιδίωξε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι αμυντικές ικανότητες και οι πύραυλοι της χώρας του «δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο διαπραγματεύσεων».

«Η ασφάλεια του ιρανικού λαού δεν αφορά κανέναν άλλο», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι καμιά συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί σε αυτό το στάδιο με τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός υπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές από την Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στο εξωτερικό από τότε που το κύμα διαμαρτυριών πνίγηκε στο αίμα στη χώρα του, και με την Τουρκία να θέλει να παίξει ρόλο που θα διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

Παράλληλα σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος αρκετών Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί, μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους αυτούς είναι ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών, «ο οποίος επιβλέπει τις φονικές δυνάμεις καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μια οντότητα με ρόλο κλειδί, υπεύθυνη για τον θάνατο χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

