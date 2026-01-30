Ρωσία: Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχτηκε τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η επίσκεψη του αξιωματούχου δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.