Ρωσία: Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν

Ρωσία: Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχτηκε τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η επίσκεψη του αξιωματούχου δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

