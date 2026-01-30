Ντόναλντ Τραμπ: «Στέλνω τεράστια αρμάδα στο Ιράν - Θα δούμε τι θα συμβεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν, χρησιμοποιώντας αυστηρή γλώσσα απέναντι στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι μια ισχυρή ναυτική δύναμη είναι ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή, αυξάνοντας την πίεση της Ουάσινγκτον στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του την Παρασκευή, η κινητοποίηση αυτή είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος και δυνατότητες από την αντίστοιχη που είχε γίνει στην κρίση της Βενεζουέλας, θέλοντας να στείλει ένα σαφές μήνυμα για την ισχύ της αρμάδας.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου είναι ξεκάθαρο: η διπλωματία έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. «Αν καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, θα είναι θετικό… Αν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί», τόνισε ο Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων να εξαρτηθεί από τη στάση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα

Ο Τραμπ, λένε αξιωματούχοι, υιοθετεί μια παρόμοια προσέγγιση απέναντι στο Ιράν όπως και απέναντι στη Βενεζουέλα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν δυνάμεις λίγο έξω από τις ακτές τους για μήνες στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης για την εκδίωξη του Νικολάς Μαδούρο, του ηγέτη της χώρας. Οι προσπάθειες να πειστεί ο Μαδούρο να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα απέτυχαν σε αυτή την περίπτωση, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν στη χώρα και να τον συλλάβουν. O ίδιος και η σύζυγός του κρατούνται τώρα εν αναμονή της δίκης τους σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν.

Όσον αφορά στο Ιράν, οι αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί τους όρους που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί περιλαμβάνουν τον οριστικό τερματισμό κάθε εμπλουτισμού ουρανίου και την εγκατάλειψη όλων των τρεχόντων πυρηνικών αποθεμάτων της, ξεκινώντας με τα περισσότερα από 960 κιλά ουρανίου που έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα σχεδόν κατάλληλα για βόμβες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού, ωστόσο, παραμένει θαμμένο κάτω από τα ερείπια που δημιουργήθηκαν από τις επιθέσεις του Ιουνίου.



Αλλά οι απαιτήσεις πηγαίνουν παραπέρα και περιλαμβάνουν περιορισμούς στην εμβέλεια και τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων στο οπλοστάσιο του Ιράν, καθώς και τον τερματισμό κάθε υποστήριξης προς ομάδες-πληρεξούσιους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι που δρουν στην Υεμένη. Η συμφωνία με τα όρια των πυραύλων ουσιαστικά θα καθιστούσε αδύνατο για το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν την Τετάρτη, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο στρατός ήταν έτοιμος να επιτεθεί «με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί». «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία — Όχι πυρηνικά όπλα— μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη», έγραψε ο Τραμπ. «Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά πολύτιμος!»

Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ και οι κορυφαίοι βοηθοί του γνώριζαν πολύ καλά ότι οποιαδήποτε επακόλουθη επιχείρηση στο Ιράν θα ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Η δυσκολία και ο κίνδυνος για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι και το Ιράν είναι ένας πολύ πιο ικανός αντίπαλος από ό,τι η Βενεζουέλα. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη Γερουσία την Τετάρτη ότι φανταζόταν ότι «θα ήταν ακόμη πολύ πιο περίπλοκο» να διαχειριστεί την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν παρά στη Βενεζουέλα.

