Ήσυχη βραδιά στο Κίεβο έπειτα από την ανακοίνωση Τραμπ ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί

Το Κίεβο έχει δει και στο παρελθόν περιόδους χωρίς αεροπορικές επιθέσεις, οπότε δεν είναι σαφές εάν η έλλειψη στρατιωτικών επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν αποτέλεσμα κάποιας συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Θερμαινόμενες σκηνές δίπλα σε πολυκατοικίες του Κιέβου, στις 25 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Dan Bashakov
ΚΟΣΜΟΣ
4'
Μία σχετικά πιο ήσυχη νύχτα πέρασε σήμερα (30/01) η Ουκρανία, έπειτα από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε «διάφορες πόλεις» κατά τη διάρκεια μίας εξαιρετικά σφοδρής ψυχρής εισβολής.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έλαβε το αίτημα του Αμερικανού προέδρου, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το τι συμφωνήθηκε.

Αν και ο Τραμπ δεν ανέφερε πότε θα ξεκινήσει η παύση των επιθέσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής ακούστηκαν συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών σε οκτώ περιοχές της Ουκρανίας, με έναν νεκρό και πέντε τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Χερσώνα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, αλλά η Ρωσία επιτέθηκε με 111 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Θερμοκρασίες -20°C έως -30°C σε πολλές περιοχές της χώρας

Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, αναμένεται να πέσουν στους -24 °C τις επόμενες ημέρες, και σε άλλες περιοχές ακόμα χαμηλότερα. Η Ρωσία έχει εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, όπως έχει κάνει κατά τη διάρκεια των περιόδων ψύχους από την έναρξη της εισβολής της, σύμφωνα με το BBC.

ukrainia-thermokrasia.jpg

Η πρόγνωση της θερμοκρασίας για το πρωί της Δευτέρας.

windy.com

Ασαφές αν η ησυχία οφείλεται σε συμφωνία

Το Κίεβο έχει δει και στο παρελθόν περιόδους χωρίς αεροπορικές επιθέσεις, οπότε δεν είναι σαφές εάν η πιο ήσυχη νύχτα στην πρωτεύουσα ήταν αποτέλεσμα κάποιας συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ ζήτησε προσωπικά από τον Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Οι ουκρανικές αρχές ανέμεναν μια μεγάλη επίθεση αυτό το Σαββατοκύριακο, πριν από την τρέχουσα περίοδο ψύχους. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 100 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος σε περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, μέχρι την Παρασκευή το πρωί, δεν έχουν σημειωθεί νέες επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των κατοίκων.

Τραμπ: Οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν «μεγάλες δυσκολίες»

Ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεοπτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη: «Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει».

Πρόσθεσε: «Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: «Μην σπαταλάς το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις». Και αυτός [ο Πούτιν] το έκανε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε για τους Ουκρανούς: «Σχεδόν δεν το πίστευαν, αλλά ήταν πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, επειδή αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες».

Ζελένσκι: Παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές αν το κάνει και η Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Τραμπ είχε κάνει μια «σημαντική δήλωση σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ασφάλειας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια αυτής της ακραίας χειμερινής περιόδου».

Την Παρασκευή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρξε «άμεσος διάλογος ή συμφωνία» με τη Ρωσία για την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, αλλά ότι το Κίεβο θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο αν το κάνει η Μόσχα.

Η Ουκρανία έχει επιτεθεί πολλές φορές αποθήκες πετρελαίου και διυλιστήρια εντός της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει την εισβολή της.

*Με πληροφορίες από BBC

