Ζελένσκι σε Πούτιν: «Στη Μόσχα; Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, οπουδήποτε αλλού εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Μίλτος Τσεκούρας

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Στη Μόσχα; Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»
AP
Παράλληλα με τον σκεπτικισμό σχετικά με το αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πράγματι συμφωνήσει να σταματήσει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για μια εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε σε δημοσιεύματα ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο.

Δηλώνει ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής ηγετών, αλλά όχι για μια που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «αδύνατη».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», είπε.

«Μπορώ εξίσου καλά να τον προσκαλέσω στο Κίεβο, ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη από τεχνικής πλευράς να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι πιθανόν να αλλάξει η ημερομηνία ή η τοποθεσία όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

"Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες στη συνάντηση όλοι με τους οποίους συμφωνήσαμε, γιατί όλοι αναμένουμε σχόλια", είπε στους δημοσιογράφους όπως έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, οι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν παρόντες στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση το σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι.

"Αλλά πιθανόν να αλλάξουν η ημερομηνία ή η τοποθεσία--γιατί, κατά τη γνώμη μου, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις πιθανόν να επηρεάσουν την ημερομηνία διεξαγωγής τους", πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα είναι, από τεχνικής άποψης, έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027, προσθέτοντας ότι η διασφάλιση της διαδικασίας 'fast track' για την ένταξή της στο μπλοκ είναι σημαντική για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

"Από τεχνικής πλευράς θα είμαστε έτοιμοι το 2027", είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την ένταξή της στην ΕΕ.

"Θα ήθελα", τόνισε ο Ζελένσκι, "να λάβει η Ουκρανία ένα σαφές χρονοδιάγραμμα", προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι αφοσιωμένη στην πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

