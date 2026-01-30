Βρήκε τον χαμένο χάρτη του πατέρα του και έναν θησαυρό θαμμένο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Συγκινητική ανακάλυψη στο Λβιβ: άνδρας εντόπισε οικογενειακό θησαυρό θαμμένο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ακολουθώντας χειρόγραφο χάρτη που είχε σχεδιάσει ο πατέρας του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας