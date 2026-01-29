Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας για μη πλήγματα κατά του Κιέβου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας από τη Ρωσία να μην εξαπολύσει πυρά κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων για μία εβδομάδα, λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Οι ομάδες μας συζήτησαν το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναμένουμε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες», έγραψε ο Ζελένσκι, στα αγγλικά, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν σε πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου».
