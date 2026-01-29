Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας για μη πλήγματα κατά του Κιέβου

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντηση στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας από τη Ρωσία να μην εξαπολύσει πυρά κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων για μία εβδομάδα, λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας συζήτησαν το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναμένουμε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες», έγραψε ο Ζελένσκι, στα αγγλικά, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν σε πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου».

