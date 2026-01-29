Κοινή γραμμή Τραμπ–Σεϊνμπάουμ για σύνορα, ασφάλεια και εμπόριο: Στο τραπέζι ξανά η USCAM

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, με τις δύο πλευρές να περιγράφουν τη συνομιλία ως «παραγωγική». Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εμπορικές σχέσεις, ζητήματα ασφάλειας και οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου USCAM.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι είχε «μια πολύ παραγωγική» συζήτηση με τη Μεξικανή ομόλογό του, σημειώνοντας πως τα βασικά θέματα αφορούσαν «τα σύνορα και το εμπόριο». Όπως πρόσθεσε, οι δύο ηγέτες σκοπεύουν να έχουν εκ νέου επικοινωνία σύντομα και να οργανώσουν δια ζώσης συναντήσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Μεξικό.

Έμφαση στην ασφάλεια και στα σύνορα

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ επιβεβαίωσε από την πλευρά της ότι η συνομιλία ήταν «εγκάρδια και παραγωγική». Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου, στο σκέλος της ασφάλειας «συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τα πράγματα πάνε καλά». Κι όμως, στα μέσα του μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ανοιχτά με «χερσαία επίθεση εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών», με βασικό αποδέκτη το Μεξικό.

Η USCAM στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η Μεξικανή πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι «συνεχίζεται η αναθεώρηση» της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού, της γνωστής USCAM. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία για την Πόλη του Μεξικού και την Οτάβα, καθώς και οι δύο οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τόσο ο Καναδάς όσο και το Μεξικό βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της προστατευτικής πολιτικής που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βασικό διακύβευμα είναι η επαναδιαπραγμάτευση όσο το δυνατόν ευνοϊκότερων όρων στο πλαίσιο της USCAM, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει κατά το παρελθόν «ασήμαντη» για την αμερικανική οικονομία.

