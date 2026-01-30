Νew York Times: Ο Τραμπ ζυγίζει νέες στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν

Τα σχέδια που εξετάζει σήμερα για το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διαφορετικά από εκείνα που εξέτασε πριν από εβδομάδες εν μέσω των εκτεταμένων διαμαρτυριών κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για μια εκτεταμένη λίστα πιθανών στρατιωτικών επιλογών κατά του Ιράν, με στόχο την πρόκληση περαιτέρω ζημιών στις πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις της χώρας ή την αποδυνάμωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το τρέχον σύνολο επιλογών περιλαμβάνει ακόμη και τη δυνατότητα οι αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε τοποθεσίες εντός του Ιράν, και αυτό έρχεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, τώρα που οι διαμαρτυρίες έχουν καταπνιγεί βάναυσα, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να λάβει περαιτέρω μέτρα για να τερματίσει τις προσπάθειές του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να σταματήσει την υποστήριξή του σε πληρεξούσιους που έχουν από καιρό στοχεύσει το Ισραήλ και έχουν αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος και οι κορυφαίοι βοηθοί του ζυγίζουν το ενδεχόμενο να υλοποιήσουν τις απειλές του για στρατιωτική δράση για την επίτευξη αυτών των στόχων και ενδεχομένως να επιφέρουν αλλαγή στην κυβέρνηση. Δεν έχει ακόμη εγκρίνει στρατιωτική δράση ούτε έχει επιλέξει μεταξύ των επιλογών που παρουσίασε το Πεντάγωνο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος παραμένει ανοιχτός στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης και ορισμένοι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι η τηλεγράφηση των απειλών για στρατιωτική δράση είχε ως στόχο να οδηγήσει τους Ιρανούς σε διαπραγματεύσεις. Τις τελευταίες ημέρες, έχει σκεφτεί κατά πόσον η αλλαγή καθεστώτος θα ήταν μια βιώσιμη επιλογή.

«Ως αρχηγός του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να αναλάβει δράση, αλλά το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Εν μέσω των διαμαρτυριών που σάρωσαν το Ιράν πριν από εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και να πλήξει πιο συμβολικούς στόχους, όπως το αρχηγείο της πολιτοφυλακής που ευθύνεται για μεγάλο μέρος της καταστολής των διαμαρτυριών. Ο Τραμπ απέκλεισε ξαφνικά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης σε εκείνο το σημείο, αφού οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι ακύρωσαν εκατοντάδες προγραμματισμένες εκτελέσεις, και το Ισραήλ και τα αραβικά έθνη ζήτησαν από τον πρόεδρο να αναβάλει τυχόν πλήγματα.

Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα

Ο Τραμπ, λένε αξιωματούχοι, υιοθετεί μια παρόμοια προσέγγιση απέναντι στο Ιράν όπως και απέναντι στη Βενεζουέλα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν δυνάμεις λίγο έξω από τις ακτές τους για μήνες στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης για την εκδίωξη του Νικολάς Μαδούρο, του ηγέτη της χώρας. Οι προσπάθειες να πειστεί ο Μαδούρο να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα απέτυχαν σε αυτή την περίπτωση, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν στη χώρα και να τον συλλάβουν. O ίδιος και η σύζυγός του κρατούνται τώρα εν αναμονή της δίκης τους σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν.

Όσον αφορά στο Ιράν, οι αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί τους όρους που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί περιλαμβάνουν τον οριστικό τερματισμό κάθε εμπλουτισμού ουρανίου και την εγκατάλειψη όλων των τρεχόντων πυρηνικών αποθεμάτων της, ξεκινώντας με τα περισσότερα από 960 κιλά ουρανίου που έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα σχεδόν κατάλληλα για βόμβες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού, ωστόσο, παραμένει θαμμένο κάτω από τα ερείπια που δημιουργήθηκαν από τις επιθέσεις του Ιουνίου.



Αλλά οι απαιτήσεις πηγαίνουν παραπέρα και περιλαμβάνουν περιορισμούς στην εμβέλεια και τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων στο οπλοστάσιο του Ιράν, καθώς και τον τερματισμό κάθε υποστήριξης προς ομάδες-πληρεξούσιους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι που δρουν στην Υεμένη. Η συμφωνία με τα όρια των πυραύλων ουσιαστικά θα καθιστούσε αδύνατο για το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν την Τετάρτη, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο στρατός ήταν έτοιμος να επιτεθεί «με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί». «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία — Όχι πυρηνικά όπλα— μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη», έγραψε ο Τραμπ. «Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά πολύτιμος!»

Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ και οι κορυφαίοι βοηθοί του γνώριζαν πολύ καλά ότι οποιαδήποτε επακόλουθη επιχείρηση στο Ιράν θα ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Η δυσκολία και ο κίνδυνος για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι και το Ιράν είναι ένας πολύ πιο ικανός αντίπαλος από ό,τι η Βενεζουέλα. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη Γερουσία την Τετάρτη ότι φανταζόταν ότι «θα ήταν ακόμη πολύ πιο περίπλοκο» να διαχειριστεί την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν παρά στη Βενεζουέλα.

Αμερικανοί κομάντος στο Ιράν;

Για αυτόν τον λόγο, ο Τραμπ εξακολουθεί να ζυγίζει το εύρος των επιλογών, οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα μπορούσαν να συμβούν όλες μαζί ή συνδυαστικά. Από τις πιο επικίνδυνες θα ήταν η μυστική αποστολή Αμερικανών κομάντος για να καταστρέψουν ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε τμήματα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος που δεν είχαν ήδη πληγεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς τον περασμένο Ιούνιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν από καιρό εξασκηθεί σε εξειδικευμένες αποστολές, όπως η είσοδος σε χώρες όπως το Ιράν για τη στόχευση πυρηνικών εγκαταστάσεων ή άλλων στόχων υψηλής αξίας.

Ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα «εξαλείφθηκε», η δική του στρατηγική εθνικής ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο, υιοθέτησε μια πιο μετριοπαθή άποψη, λέγοντας ότι η επίθεση του Ιουνίου «υποβάθμισε σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν». Ο Τραμπ έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις σχετικά με την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων επί τόπου και έχει επανειλημμένα αναφέρει την αποτυχημένη επιχείρηση του Προέδρου Τζίμι Κάρτερ το 1980, για τη διάσωση 52 Αμερικανών ομήρων που κρατούνταν στο Ιράν, ως λόγο για επιφύλαξη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο Τραμπ συνέκρινε την επιτυχημένη επιχείρησή του στη Βενεζουέλα με το «να συντρίβει ελικόπτερα ο Τζίμι Κάρτερ παντού», αλλά αξιωματούχοι που έχουν συζητήσει μαζί του για το Ιράν λένε ότι η αποτυχία αυτής της επιχείρησης άφησε βαθιά εντύπωση στον πρόεδρο.



Μια άλλη επιλογή θα ήταν μια σειρά από πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και άλλων στόχων ηγεσίας, που θα προκαλούσαν τέτοια αναταραχή που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες επί τόπου για τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ή άλλες δυνάμεις να απομακρύνουν τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Δεν είναι σαφές σε αυτήν την επιλογή ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα σε περίπτωση απομάκρυνσης του ανώτατου ηγέτη ή αν οποιοσδήποτε διάδοχος θα ήταν πιο ανοιχτός σε συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει επίσης εν μέρει κίνητρο να επιτεθεί σε Ιρανούς ηγέτες λόγω των προσπαθειών τους να τον δολοφονήσουν. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη δήλωσαν πέρυσι ότι Ιρανοί συνωμότες είχαν συζητήσει ένα σχέδιο για τη δολοφονία του Τραμπ λίγο πριν επανεκλεγεί πρόεδρος.

Η επιλογή που προτάσσει το Ισραήλ

Το Ισραήλ πιέζει για μια τρίτη επιλογή: Θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλήξουν ξανά το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών,η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό ανακατασκευάσει από τότε που το Ισραήλ κατέστρεψε το πρόγραμμα στον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο υποναύαρχος Αλί Σαμχανί, επικεφαλής ενός νεοσύστατου φορέα που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ότι τυχόν πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρηθούν πράξη πολέμου και ότι το Ιράν θα απαντήσει δυναμικά και θα στοχεύσει το Τελ Αβίβ. Για τον λόγο αυτό, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν βαθιά για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο μπορεί να φτάσει σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους σε όλο το Ισραήλ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συναντήθηκαν με τον Υποστράτηγο Σλόμι Μπίντερ, τον επικεφαλής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών, ο οποίος ενημέρωσε την κυβέρνηση για πληροφορίες σχετικά με το Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, επισκέπτεται επίσης την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Η νομική βάση μίας πιθανής επίθεσης

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι αυτές και άλλες επιλογές εξακολουθούν να εξετάζονται και να συζητούνται μεταξύ του στενού κύκλου των κορυφαίων βοηθών του Τραμπ και ότι δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση σχετικά με τον τελικό στόχο οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ποια νομική εξουσία θα χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσουν το Ιράν ελλείψει οποιασδήποτε άδειας από το Κογκρέσο.

Οι σύγχρονοι πρόεδροι έχουν τακτικά διατάξει περιορισμένες επιθέσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό.

Μια πιο εκτεταμένη εκστρατεία κατά του Ιράν, ιδίως αν τέτοιες επιθέσεις είχαν ως στόχο την ανατροπή ή την αποδυνάμωση της κυβέρνησης και όχι απλώς την οπισθοδρόμηση του πυρηνικού προγράμματος, θα μπορούσε να εγείρει πιο αιχμηρά ερωτήματα σχετικά με το εάν ο πρόεδρος διέπραττε πράξη πολέμου.

Σε απάντηση, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα επικαλεστεί την εκτεταμένη υποστήριξη του Ιράν στην τρομοκρατία σε οποιαδήποτε νομική δικαιολόγηση, όπως έκανε όταν ο κ. Τραμπ διέταξε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά του διοικητή της επίλεκτης δύναμης Quds του Ιράν, Υποστράτηγου Κασίμ Σουλεϊμανί, τον Ιανουάριο του 2020.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν χαρακτηρίσει ποτέ άμεσα τον Χαμενεΐ ως τρομοκράτη, έχουν χαρακτηρίσει το Ιράν ως κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας. Ο κ. Χαμενεΐ είναι επίσης ο ηγέτης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τους οποίους τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση.ωΔεν είναι σαφές εάν ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει νομική γνωμοδότηση για τις επιλογές του Ιράν, αλλά ο στρατός συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή σε περίπτωση που ο κ. Τραμπ εγκρίνει την ανάληψη δράσης.

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, οπλισμένο με επιθετικά αεροσκάφη F/A-18 και μαχητικά αεροσκάφη F-35, βρίσκεται σε βάση στην Αραβική Θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από ιρανικούς στόχους, δήλωσαν αξιωματούχοι του Ναυτικού αυτή την εβδομάδα. Το αεροπλανοφόρο συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά που εκτοξεύουν πυραύλους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη στείλει δώδεκα επιπλέον επιθετικά αεροσκάφη F-15E στην περιοχή για να ενισχύσουν τον αριθμό των αεροσκαφών κρούσης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Και το Πεντάγωνο έχει στείλει περισσότερα συστήματα αεράμυνας Patriot και THAAD στην περιοχή για να βοηθήσει στην προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων που εδρεύουν εκεί από τυχόν αντίποινα χτυπήματα από ιρανικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Τα βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας που έχουν ως βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους στο Ιράν παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού υψηλότερη από τη συνηθισμένη. Το Πεντάγωνο αύξησε την κατάσταση συναγερμού πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Τραμπ ζήτησε επιλογές για να αντιδράσει στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πιέστηκε σε ακρόαση της Γερουσίας την Τετάρτη να απαντήσει τι θα συμβεί εάν η κυβέρνηση του Ιράν πέσει. «Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα», είπε, προσθέτοντας ότι η εξουσία στην ιρανική κυβέρνηση είναι μοιρασμένη μεταξύ του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. «Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σας δώσει μια απλή απάντηση για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ιράν εάν ο Ανώτατος Ηγέτης και το καθεστώς πέσουν», είπε. Με το Ιράν, είπε, «μιλάτε για ένα καθεστώς που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό θα απαιτήσει πολλή προσεκτική σκέψη, αν ποτέ παρουσιαστεί αυτό το ενδεχόμενο».

