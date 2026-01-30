Τραμπ για Ιράν: Σχεδιάζω συνομιλίες – Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε πλοία

Παράθυρο στη διπλωματία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με αναφορά σε συνομιλίες με το Ιράν

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Ιράν: Σχεδιάζω συνομιλίες – Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε πλοία
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων και στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή

Απαντώντας την Πέμπτη σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν είχε επαφές με την Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες ή αν σχεδιάζει να έχει, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνομιλίες και ότι προτίθεται να συνεχιστούν.

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει «πολλά πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία» που κατευθύνονται προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι «θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε». Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Κένεντι, παρουσία δημοσιογράφων.

Ερωτηθείς για το μήνυμα που μετέφερε προς την ιρανική πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι επικεντρώθηκε σε δύο σημεία: την απόρριψη κάθε πυρηνικού προγράμματος και την ανάγκη να σταματήσει η καταστολή διαδηλωτών. Όπως είπε, «σκοτώνουν χιλιάδες» και «θα πρέπει να κάνουν κάτι», αναφερόμενος στις ενέργειες των ιρανικών αρχών.

Στο τέλος πρόσθεσε κάτι που είχε επισημάνει και πριν από μερικές ημέρες. «Ξέρετε, σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν από δύο εβδομάδες… Πρέπει να κάνουν κάτι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

