Ιράν: Χιλιάδες συλλήψεις για την αποφυγή νέου κύματος διαδηλώσεων

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψη χιλιάδων πολιτών στο πλαίσιο εκστρατείας μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα κινητοποίηση μετά την αιματηρότερη καταστολή διαδηλώσεων από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Λίγες ημέρες μετά την καταστολή των διαμαρτυριών, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτικά ξεκίνησαν ένα κύμα εκτεταμένων συλλήψεων, ενώ ενίσχυσαν την παρουσία τους στους δρόμους, στήνοντας σημεία ελέγχου σε πολλές περιοχές. Πέντε ακτιβιστές, που μίλησαν ανώνυμα από το εσωτερικό του Ιράν, περιγράφουν μια συντονισμένη επιχείρηση με σαφή στόχο τον εκφοβισμό του πληθυσμού.

Μυστικές κρατήσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλοί από τους συλληφθέντες κρατούνται σε άγνωστες τοποθεσίες, χωρίς επίσημη ενημέρωση για το πού μεταφέρονται ή υπό ποιες συνθήκες κρατούνται. «Συλλαμβάνουν τους πάντες», δήλωσε ένας από τους ακτιβιστές. «Κανείς δεν ξέρει πού τους πηγαίνουν ή πού κρατούνται. Με αυτές τις συλλήψεις και τις απειλές προσπαθούν να σπείρουν τον φόβο στην κοινωνία».

Παρόμοιες μαρτυρίες, σύμφωνα με το Reuters, προέρχονται από δικηγόρους, γιατρούς, αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και δύο Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για να αποφύγουν αντίποινα από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στόχος η αποτροπή νέου κύματος διαμαρτυριών

Όπως αναφέρουν οι πηγές, οι μαζικές συλλήψεις στο Ιράν φαίνεται να αποσκοπούν στην αποτροπή οποιασδήποτε σοβαρής αναζωπύρωσης των διαμαρτυριών, μέσω της καλλιέργειας κλίματος φόβου. Την ίδια ώρα, το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εντείνει την επιθετική στάση των αρχών απέναντι στην κοινωνία.

Διαβάστε επίσης