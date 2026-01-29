Οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Ιράν: Έστειλαν αεροσκάφος που ανιχνεύει πυρηνικά στη Βρετανία

Ένα αεροσκάφος WC-135R Constant Phoenix που ανιχνεύει πυρηνικά έφτασε στη Βρετανία καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χτυπήματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, οι αφίξεις τέτοιων αεροσκαφών στη Βρετανία είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αυτή είναι η τρίτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια που οι Αμερικανοί στέλνουν ένα τέτοιο αεροσκάφος σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία. Η ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών στην Ευρώπη είναι ασυνήθιστη καθώς οι ΗΠΑ τα χρησιμοποιούν για αποστολές κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα το αμερικανικό αεροσκάφος φαίνεται σε βρετανική αεροπορική βάση, χωρίς να γίνεται γνωστό σε ποια.

Σε άλλη εικόνα φαίνονται Αμερικανοί κομάντος να πραγματοποιούν ασκήσεις και να κατεβαίνουν με σχοινιά από αεροσκάφος V-22 Osprey. Σε συνθήκες μάχης οι κομάντος κατεβαίνουν με σχοινιά προκειμένου να αναπτυχθούν πίσω από τις γραμμές του εχθρού.

Η κίνηση αυτή τροφοδοτεί τα σενάρια ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

