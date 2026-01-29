ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χτύπημα στο Ιράν – Στο Πεντάγωνο Ισραηλινοί και Σαουδάραβες αξιωματούχοι

Οι Ισραηλινοί πήγαν στο Πεντάγωνο για να δώσουν στους Αμερικανούς πιθανούς στόχους στο Ιράν, όπως έχει ζητήσει η Ουάσινγκτον

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χτύπημα στο Ιράν – Στο Πεντάγωνο Ισραηλινοί και Σαουδάραβες αξιωματούχοι
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πληθαίνουν οι συναντήσεις και οι προετοιμασίες στο αμερικανικό Πεντάγωνο για ένα πιθανό στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν. Η ιστοσελίδα Axios αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει καλέσει για επαφές ανώτερους αξιωματούχους από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα, η κυβέρνηση Τραμπ φιλοξενεί ανώτερους αξιωματούχους από τους τομείς της άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Σαουδική Αραβία για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την Τρίτη και την Τετάρτη ο επικεφαλής της ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, στρατηγός Σλόμι Μπίντερ, είχε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, της CIA και του Λευκού Οίκου.

Μία πηγή είπε στην ιστοσελίδα ότι ο Σλόμι Μπίντερ έφτασε στις ΗΠΑ προκειμένου να ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανούς στόχους στο Ιράν, τους οποίους έχει ζητήσει η Ουάσινγκτον. Μάλιστα στα μέσα του μήνα ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ, της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους πιθανότατα και για το θέμα του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι αδελφός και στενός σύμβουλος του πρίγκιπα διαδόχου βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Axios αναμένεται να έχει συναντήσεις στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και οι συνομιλίες θα εστιάζουν στο Ιράν.

Χαλίντ μπιν Σαλμάν Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν με τον Μάρκο Ρούμπιο

ΑΡ

Ανησυχία από την Σαουδική Αραβία

Το τελευταίο διάστημα η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να παίξει έναν διπλωματικό, μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καθώς φοβάται ότι αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος θα προκαλούσαν πολεμική σύρραξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής το Ριάντ επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν έδαφος της Σαουδικής Αραβίας για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μάλιστα ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε την Τρίτη στον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ότι δεν θα επιτραπεί στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της χώρας του για επιθέσεις.

UN General Assembly Iran

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

AP

Το βέβαιο είναι ότι η Σαουδική Αραβία ανησυχεί για τα ιρανικά αντίποινα μετά από ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025 η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει στα αραβικά κράτη και κυρίως στα κράτη του Κόλπου ότι θα επιτεθεί στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους αλλά και σε άλλες κομβικές υποδομές εάν επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

Επιπλέον το Ιράν έχει απειλήσει ανοιχτά να επιτεθεί και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν έχει ήδη φτάσει στη Μέση Ανατολή. «Η οδηγία αυτή τη στιγμή είναι να προετοιμαστούμε, αλλά φαίνεται ότι ο Πρόεδρος θα λάβει ακόμη μια απόφαση σχετικά με το Ιράν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας λόγω κρύου»

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην Κρήτη πριν πετάξει για Ζάγκρεμπ για το ΕΛΚ

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σκληρή επίθεση κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βγαίνουν στο Ορμούζ οι «Φρουροί»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρθηκε το ντοκιμαντέρ «Μελάνι» πριν καν προβληθεί στη Νότια Αφρική

19:08LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney «ανεβάζει τη θερμοκρασία» ποζάροντας με μπορντό δαντελένια εσώρουχα

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες φίλαθλοι στο «Παπαγεωργίου»

18:36LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Η γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έγινε φιλία ζωής

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοντός: «Λασπολογείτε, δεν θα απολογηθώ για τον Φραπέ» - Κωνσταντοπούλου: Ακολουθείτε «ομερτά»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσω αν δεν τιμωρηθούν, μου στέρησαν την μάνα μου, καιγόταν για ώρες», λέει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ προχωράει για τον Χακίμ Σαχαμπό – Η αποκάλυψη από το Βέλγιο και τα δεδομένα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χτύπημα στο Ιράν – Στο Πεντάγωνο ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και το «δεξί χέρι» του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας

18:11LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Η Αρετή στα χέρια ενός επικίνδυνου φωτογράφου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης, τίμησε τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου»

18:06ΥΓΕΙΑ

Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας

17:58LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η «ήρεμη ζωή» ενός δισεκατομμυριούχου - Η κάβα «μουσείο», τα πολυτελή ακίνητα και τα superyachts

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΕΛΛΑΔΑ

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσω αν δεν τιμωρηθούν, μου στέρησαν την μάνα μου, καιγόταν για ώρες», λέει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

16:16LIFESTYLE

Ο τραγουδιστής Ray J αποκάλυψε ότι έχει μόνο λίγους μήνες ζωής - «Η καρδιά μου έχει τελειώσει»

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 5 περιοχές - «Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας λόγω κρύου»

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοντός: «Λασπολογείτε, δεν θα απολογηθώ για τον Φραπέ» - Κωνσταντοπούλου: Ακολουθείτε «ομερτά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ