ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χτύπημα στο Ιράν – Στο Πεντάγωνο Ισραηλινοί και Σαουδάραβες αξιωματούχοι

Πληθαίνουν οι συναντήσεις και οι προετοιμασίες στο αμερικανικό Πεντάγωνο για ένα πιθανό στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν. Η ιστοσελίδα Axios αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει καλέσει για επαφές ανώτερους αξιωματούχους από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα, η κυβέρνηση Τραμπ φιλοξενεί ανώτερους αξιωματούχους από τους τομείς της άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Σαουδική Αραβία για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την Τρίτη και την Τετάρτη ο επικεφαλής της ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, στρατηγός Σλόμι Μπίντερ, είχε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, της CIA και του Λευκού Οίκου.

Μία πηγή είπε στην ιστοσελίδα ότι ο Σλόμι Μπίντερ έφτασε στις ΗΠΑ προκειμένου να ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανούς στόχους στο Ιράν, τους οποίους έχει ζητήσει η Ουάσινγκτον. Μάλιστα στα μέσα του μήνα ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ, της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους πιθανότατα και για το θέμα του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι αδελφός και στενός σύμβουλος του πρίγκιπα διαδόχου βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Axios αναμένεται να έχει συναντήσεις στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και οι συνομιλίες θα εστιάζουν στο Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν με τον Μάρκο Ρούμπιο ΑΡ

Ανησυχία από την Σαουδική Αραβία

Το τελευταίο διάστημα η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να παίξει έναν διπλωματικό, μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καθώς φοβάται ότι αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος θα προκαλούσαν πολεμική σύρραξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής το Ριάντ επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν έδαφος της Σαουδικής Αραβίας για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μάλιστα ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε την Τρίτη στον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ότι δεν θα επιτραπεί στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της χώρας του για επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 AP

Το βέβαιο είναι ότι η Σαουδική Αραβία ανησυχεί για τα ιρανικά αντίποινα μετά από ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025 η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει στα αραβικά κράτη και κυρίως στα κράτη του Κόλπου ότι θα επιτεθεί στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τους αλλά και σε άλλες κομβικές υποδομές εάν επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

Επιπλέον το Ιράν έχει απειλήσει ανοιχτά να επιτεθεί και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν έχει ήδη φτάσει στη Μέση Ανατολή. «Η οδηγία αυτή τη στιγμή είναι να προετοιμαστούμε, αλλά φαίνεται ότι ο Πρόεδρος θα λάβει ακόμη μια απόφαση σχετικά με το Ιράν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος.

