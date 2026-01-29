Έκκληση Γκουτέρες για διάλογο με το Ιράν - «Να αποφευχθεί μία κρίση με καταστροφικές συνέπειες»

Έκκληση προκειμένου να ανοίξει ο διάλογος με το Ιράν, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος προειδοποίησε για μία κρίση με καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή.

«Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», συνέχισε ο γ.γ. του ΟΗΕ.

Σιίτες μουσουλμάνοι άνδρες και γυναίκες κυματίζουν ιρανικές σημαίες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την καταδίκη των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025. AP

Παρασκηνιακές συναντήσεις

Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αλλά την τελική απόφαση θα την λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιστοσελίδα Axios αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει καλέσει για επαφές ανώτερους αξιωματούχους από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την Τρίτη και την Τετάρτη ο επικεφαλής της ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, στρατηγός Σλόμι Μπίντερ, είχε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, της CIA και του Λευκού Οίκου.

Μία πηγή είπε στην ιστοσελίδα ότι ο Σλόμι Μπίντερ έφτασε στις ΗΠΑ προκειμένου να ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανούς στόχους στο Ιράν, τους οποίους έχει ζητήσει η Ουάσινγκτον.

Παράλληλα ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι αδελφός και στενός σύμβουλος του πρίγκιπα διαδόχου βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Axios αναμένεται να έχει συναντήσεις στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και οι συνομιλίες θα εστιάζουν στο Ιράν.

