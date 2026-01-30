Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται υπό έντονη πίεση και με ελάχιστο περιθώριο ελιγμών.

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Άσκηση με πραγματικά πυρά των Φρουρών της Επανάστασης

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στρατιωτικές ασκήσεις, αμερικανικά αεροπλανοφόρα στη Μεσόγειο και αεροσκάφη που ανιχνεύουν πυρηνικά στη Βρετανία. Την τελευταία εβδομάδα εντείνεται η προετοιμασία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για ένα πιθανό χτύπημα κατά του Ιράν εάν το επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν βρίσκεται σε μία μέγγενη ανάμεσα σε ένα μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που πυροδοτείται από την οικονομική ανέχεια και τον πληθωρισμό και έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απειλεί, πιέζει αλλά δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του για το Ιράν.

Αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε ολόκληρη την περιοχή καθώς μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ ρισκάρει να σπρώξει την Μέση Ανατολή σε μία ένοπλη σύρραξη με αβέβαιο αποτέλεσμα.

Το βασικό ερώτημα τώρα είναι ποια θα μπορούσαν να είναι τα ενδεχόμενα αντίποινα της Τεχεράνης σε μία ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

ΗΠΑ στρατός μαχητικό

Αμερικανικό μαχητικό προσγειώνεται στο αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν

ΑΡ

Η ιρανική στρατηγική

Τα τελευταία χρόνια το ιρανικό καθεστώς πάντα επιχειρεί να δώσει την δική του απάντηση στον δικό του χρόνο και γι’ αυτό αρκετές φορές καθυστερεί να αντεπιτεθεί. Αρκετές φορές μάλιστα τα αντίποινα ήταν περιορισμένα προκειμένου η Τεχεράνη να μην ρισκάρει να συρθεί σε μία πολεμική σύγκρουση αλλά να διασώσει το γόητρο του καθεστώτος.

Για παράδειγμα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων Ιούνιο του 2025, το Ιράν απάντησε με πυραυλική επίθεση εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ την αμέσως επόμενη ημέρα.
Τότε ο πρόεδρος Τραμπ είχε αποκαλύψει ότι το Ιράν προειδοποίησε εκ των προτέρων για την επίθεση και επέτρεψε στην αεροπορική άμυνα των ΗΠΑ να αναχαιτίσει τους περισσότερους πυραύλους.

Ένα παρόμοιο μοτίβο εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Μετά τη δολοφονία του διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Κουντς του Ιράν, Κασέμ Σολεϊμανί κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης στις 3 Ιανουαρίου, το Ιράν αντέδρασε πέντε ημέρες αργότερα εκτοξεύοντας πυραύλους κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Άσαντ στο Ιράκ.

Και σε αυτή την επίθεση το Ιράν έδωσε προειδοποίηση πριν το χτύπημα. Κανείς δεν τραυματίστηκε και το επεισόδιο ενίσχυσε την αντίληψη ότι η Τεχεράνη επεδίωκε να διαχειριστεί και να περιορίσει την κλιμάκωση.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Γιατί η παρούσα συγκυρία είναι διαφορετική

Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών το καθεστώς του Ιράν είδε τον άξονα με τις σιιτικές πολιτοφυλακές και οργανώσεις του στην Μέση Ανατολή να καταρρέει. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με την δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, του Χασάν Νασράλα και την αποδυνάμωση της σιιτικής οργάνωσης.

Τώρα οι μουλάδες της Τεχεράνης λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους και την εσωτερική αναταραχή. Οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη βία. Αν και οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει ο βασικός λόγος που οδήγησε τόσους Ιρανούς στους δρόμους παραμένει. Η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και η άνοδος των τιμών φέρνει απελπισία στους Ιρανούς. Το χάσμα μεταξύ μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας και του κυβερνώντος συστήματος σπάνια δείχνει να είναι τόσο μεγάλο.

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου, οι δυνάμεις ασφαλείας φέρεται να έχασαν τον έλεγχο τμημάτων σε αρκετές μεγάλες πόλεις προτού επανακτήσουν την εξουσία με τη χρήση ακραίας βίας.

Αυτή η σύντομη απώλεια ελέγχου φαίνεται ότι έχει κλονίσει το καθεστώς, το οποίο γνωρίζει ότι η σημερινή ηρεμία επιβλήθηκε και δεν είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Με άλλα λόγια γνωρίζει ότι η κατάσταση να παραμένει εκρηκτική.

Ιράν Φρουροί της Επανάστασης άσκηση

Άσκηση με πραγματικά πυρά των Φρουρών της Επανάστασης

ΑΡ

Σκληρή ρητορική

Αυτός είναι και ο λόγος που το Ιράν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης και επενδύει σε μία στρατηγική με δύο άξονες. Δηλώνει ότι θα απαντήσει με σκληρά αντίποινα σε οποιαδήποτε επίθεση αλλά αφήνει ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Εάν ένα ενδεχόμενο αμερικανικό χτύπημα είναι συμβολικό κατά κάποιον στόχων του καθεστώτος ενέχει τον κίνδυνο νέας καταστολής και μαζικών συλλήψεων στο εσωτερικό αλλά και σκληρών αντιποίνων στο εξωτερικό.

Ανώτεροι διοικητές τόσο του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης όσο και των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μαζί με ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους, έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ – ανεξάρτητα από την κλίμακα της – θα αντιμετωπιστεί ως πράξη πολέμου.

Τέτοιες δηλώσεις έχουν αναστατώσει τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα τα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Μια γρήγορη στρατιωτική απάντηση του Ιράν θα έθετε αυτές τις χώρες, όπως και το Ισραήλ, σε άμεσο κίνδυνο και θα αύξανε κατακόρυφα τον κίνδυνο ενός περιφερειακού πολέμου.

Επιπλέον το ιρανικό καθεστώς έχει προειδοποιήσει τα κράτη της Μέσης Ανατολής ότι θα πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές τους εάν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε μία αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

στρατός ΗΠΑ αεροπλανοφόρο

Ο κίνδυνος να «διαβάσουν» λάθος τον αντίπαλο

Ο Τραμπ γνωρίζει ότι το καθεστώς είναι πιο αδύναμο στρατιωτικά σήμερα από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού. Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία διάθεση για έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας με άγνωστο ημερομηνία λήξης.

Αυτή η αμοιβαία συνειδητοποίηση μπορεί να προσφέρει κάποια ασφάλεια, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει επικίνδυνες παρερμηνείες. Με απλά λόγια μπορεί η κάθε πλευρά να υπερεκτιμήσει την επιρροή της ή να παρερμηνεύσει τις πραγματικές προθέσεις του αντιπάλου της.

Για τον Τραμπ, η εξεύρεση ισορροπίας, όποια και αν είναι αυτή, είναι ζωτικής σημασίας. Χρειάζεται ένα αποτέλεσμα που να μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη, χωρίς να οδηγήσει το Ιράν σε έναν νέο κύκλο καταστολής ή μέσα από μία κατάρρευση στο χάος.

Για την Τεχεράνη ο κίνδυνος κρύβεται στο χρονοδιάγραμμα και στην αντίληψη. Το προηγούμενο μοντέλο αντιποίνων του Ιράν, που βασιζόταν σε καθυστερημένη και συμβολική αντίδραση, ενδέχεται να μην είναι πλέον επαρκές στη παρούσα συγκυρία.

Εάν οι Ιρανοί ηγέτες ποντάρουν ότι η ταχύτητα αυτή τη φορά είναι απαραίτητη για να επαναβεβαιώσουν την δύναμη τους στο εξωτερικό και τον έλεγχο τους στο εσωτερικό της χώρας, τότε η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη.

Μία ταχεία ιρανική αντίδραση θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο να γίνουν λανθασμένες εκτιμήσεις, να εμπλακούν και άλλες περιφερειακές δυνάμεις και η σύγκρουση να επεκταθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον νέο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου, στην Αθήνα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα, περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες της πολύκροτης υπόθεσης

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά στις 2 Φεβρουαρίου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σατανιστικές τελετές στον τάφο του φιλόσοφου David Hume - Τα σκοτεινά μηνύματα

18:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

18:02LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Βροχή» τα σχόλια χλευασμού κάτω από συνταγή του για μακαρόνια...χωρίς μακαρόνια

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου - Μάντζος προειδοποιούν για νέα οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω προκλήσεων στο κράτος δικαίου

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

17:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών - Το είπαμε, το κάναμε!

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η παραμυθένια βιβλιοθήκη σε σοφίτα χωριού που κρύβει βιβλία και θησαυρούς του 18ου αιώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: «Αντιλαμβόνoμαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει η Καρυστιανού - Θα σας εξαφανίσει» απαντά ο υπουργός

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ