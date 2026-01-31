Ιράν: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου
«Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν στο Ιράν», δήλωσαν δύο αξιωματούχοι
Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς σήμανε συναγερμό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Ιράν, με τις αρχές να διαψεύδουν πληροφορίες ότι στόχος ήταν ο αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.
Την ίδια ημέρα, δεύτερη έκρηξη στην πόλη Αχβάζ που προκλήθηκε από διαρροή αερίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων μελών μιας οικογένειας.
Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.
