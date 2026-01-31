Ιράν: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου

Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς σήμανε συναγερμό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Ιράν, με τις αρχές να διαψεύδουν πληροφορίες ότι στόχος ήταν ο αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια ημέρα, δεύτερη έκρηξη στην πόλη Αχβάζ που προκλήθηκε από διαρροή αερίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων μελών μιας οικογένειας.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Explosion rocks Bandar Abbas in Iran with reports of fatalities



Iranian media claims gas leak while denying that IRGC commander was targeted



Conflicting narratives emerging from strategic Strait of Hormuz port city



Cause remains under investigation as details ?️egin to emerge pic.twitter.com/2lq7gNgH3P — Boi Agent One (@boiagentone) January 31, 2026

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.

Διαβάστε επίσης