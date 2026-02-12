Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

Ειδική αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της μετεπαναστατικής Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, έκανε η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σε αντιδιαστολή με όσα πρόσφατα είχε πει ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ανέφερε ότι «το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία», η κυρία Ζαχάροβα έδειξε να κρατάει άλλη στάση με τη συγκεκριμένη αναφορά με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Καποδίστρια (11 Φεβρουαρίου).

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε σε τουρκικό κανάλι αναφορικά με την αναγνώριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και του εξοπλισμού των Τούρκων, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει τα λεγόμενα του Ρώσου ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά της, λοιπόν, η Ρωσίδα εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα στο μήνυμά της κάνει λόγο για «Ρώσο πολιτικό» ο οποίος προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν έγινε κυβερνήτης της Ελλάδος. Το ενδιαφέρον είναι πως η ίδια η Ζαχάροβα σε παλαιότερο μήνυμά της χαρακτήριζε τον Καποδίστρια «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής» με το τελευταίο σκέλος πλέον να... αναζητάται...

Συγκεκριμένα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ως δήλωση Ζαχάροβα την εξής: Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια.

Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους.

Στη δε ρωσική έκδοση της ανάρτησης αναφέρεται: Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την 250ή επέτειο από τη γέννηση του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστρια.

Τι έλεγε η Ζαχάροβα το 2021

Η προσπάθεια των Ρώσων να «οικειοποιηθούν» την ελληνική απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό δεν αποτελεί κάτι καινούριο. Συχνά πυκνά αρέσκονται να μεταφράζουν κατά το δοκούν την ιστορία.

Ειδικά για την περίπτωση του Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου η προσωπικότητα βρίσκεται εκ νέου στην επικαιρότητα με αφορμή την κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, η κυρία Ζαχάροβα πίσω στο 2021 έλεγε με αφορμή τότε την εθνική μας επέτειο:

Στις 25 Μαρτίου 2021, η Ελληνική Δημοκρατία γιόρτασε την 200ή επέτειο από την έναρξη του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους.

Η Ρωσική Αυτοκρατορία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βοηθήσει την Ελλάδα να αποκτήσει ανεξαρτησία και να διατηρήσει την ιδιαιτερότητα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία της. Είναι βαθιά συμβολικό το γεγονός ότι ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, Ρώσος πολιτικός ελληνικής καταγωγής και υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, έγινε ο πρώτος αρχηγός κράτους της απελευθερωμένης Ελλάδας.

Επομένως ενδιαφέρον έχει τι είδους μήνυμα επιχειρεί να στείλει η Μόσχα και προς τα πού με την συγκεκριμένα νέα αναφορά Ζαχάροβα.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι και χθες κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά: Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία με σεβασμό στην κυριαρχία της.

Επιπλέον η Ελλάδα δείχνει απόλυτα δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ ιδίως με τις συνεργασίες αναφορικά με τους ενεργειακούς διαδρόμους.

