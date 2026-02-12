Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

Ζαχάροβα: Τιμούμε τον Ιωάννη Καποδίστρια - Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής υπηρεσίας του

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ειδική αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της μετεπαναστατικής Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, έκανε η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σε αντιδιαστολή με όσα πρόσφατα είχε πει ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ανέφερε ότι «το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία», η κυρία Ζαχάροβα έδειξε να κρατάει άλλη στάση με τη συγκεκριμένη αναφορά με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Καποδίστρια (11 Φεβρουαρίου).

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε σε τουρκικό κανάλι αναφορικά με την αναγνώριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και του εξοπλισμού των Τούρκων, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει τα λεγόμενα του Ρώσου ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά της, λοιπόν, η Ρωσίδα εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα στο μήνυμά της κάνει λόγο για «Ρώσο πολιτικό» ο οποίος προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν έγινε κυβερνήτης της Ελλάδος. Το ενδιαφέρον είναι πως η ίδια η Ζαχάροβα σε παλαιότερο μήνυμά της χαρακτήριζε τον Καποδίστρια «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής» με το τελευταίο σκέλος πλέον να... αναζητάται...

Συγκεκριμένα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ως δήλωση Ζαχάροβα την εξής: Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια.

Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους.

Στη δε ρωσική έκδοση της ανάρτησης αναφέρεται: Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την 250ή επέτειο από τη γέννηση του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστρια.

Τι έλεγε η Ζαχάροβα το 2021

Η προσπάθεια των Ρώσων να «οικειοποιηθούν» την ελληνική απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό δεν αποτελεί κάτι καινούριο. Συχνά πυκνά αρέσκονται να μεταφράζουν κατά το δοκούν την ιστορία.

Ειδικά για την περίπτωση του Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου η προσωπικότητα βρίσκεται εκ νέου στην επικαιρότητα με αφορμή την κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, η κυρία Ζαχάροβα πίσω στο 2021 έλεγε με αφορμή τότε την εθνική μας επέτειο:

Στις 25 Μαρτίου 2021, η Ελληνική Δημοκρατία γιόρτασε την 200ή επέτειο από την έναρξη του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους.

Η Ρωσική Αυτοκρατορία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βοηθήσει την Ελλάδα να αποκτήσει ανεξαρτησία και να διατηρήσει την ιδιαιτερότητα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία της. Είναι βαθιά συμβολικό το γεγονός ότι ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, Ρώσος πολιτικός ελληνικής καταγωγής και υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, έγινε ο πρώτος αρχηγός κράτους της απελευθερωμένης Ελλάδας.

Επομένως ενδιαφέρον έχει τι είδους μήνυμα επιχειρεί να στείλει η Μόσχα και προς τα πού με την συγκεκριμένα νέα αναφορά Ζαχάροβα.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι και χθες κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά: Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία με σεβασμό στην κυριαρχία της.

Επιπλέον η Ελλάδα δείχνει απόλυτα δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ ιδίως με τις συνεργασίες αναφορικά με τους ενεργειακούς διαδρόμους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία»

14:28LIFESTYLE

Όταν η επικαιρότητα αποκτά φωνή: Η νέα συνεργασία Newsbomb.gr και Mad Radio 106.2

14:23ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Αρσάκειο Ψυχικού

14:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Πάνω από 400.000 ευρώ η «λεία», 12 συλλήψεις

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε 800 ευρώ από τον λογαριασμό 45χρονης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

13:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οδηγούνται οι «Πούτιν» και «πρόεδρος»

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:30LIFESTYLE

Akylas: Ρεκόρ προβολών για την live εμφάνιση, viral trend και φαβορί για την κορυφή με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα!»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 16/2 το κανονικό ωράριο στην έναρξη λειτουργίας του μετρό

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ