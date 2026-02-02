Aποκαλυπτήρια ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Στην καταλυτική συνεισφορά του Ιωάννη Καποδίστρια στη σύσταση των θεσμών και των οργάνων του νεοελληνικού κράτους, καθώς και στη διαχρονικότητα των ιδεών του για την ισχυροποίηση τη ς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, προσκεκλημένος του Δημάρχου, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε την τελετή ως «πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και συλλογικής αυτογνωσίας» απέναντι στον μεγάλο «οραματιστή ηγέτη ο οποίος έθεσε το προσωπικό του κύρος, τη διεθνή του ακτινοβολία και, τελικά, τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας».

Όπως επεσήμανε, ο Καποδίστριας μετά από μια λαμπρή πορεία στη διεθνή διπλωματία, κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε αρχικά απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, αξιοποιώντας ευφυώς «τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις συμφερόντων τους, προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το ελληνικό ζήτημα και να υπερασπιστεί το δικαίωμα ενός έθνους στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια».

Σχετικά με τα επιτεύγματα του Καποδίστρια, όταν ανέλαβε «τα ηνία μιας χώρας κατεστραμμένης από τον πόλεμο», ο Περιφερειάρχης τόνισε πως δεν δίστασε να προχωρήσει σε ρηξικέλευθες ενέργειες για την θεμελίωση ενός σύγχρονου κράτους, με οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και προσανατολισμένο στη Δύση, κάτι που τελικά το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή του.

«Δύο αιώνες μετά, η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Είναι καθήκον μας να επανεξετάσουμε το έργο και τη σκέψη του μέσα από την ιστορική έρευνα και τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο» είπε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ συνεχάρη τόσο τον Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο για την πρωτοβουλία, όσο και το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο για τη χορηγία του ανδριάντα.

«Η σημερινή τελετή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν και οφείλουν να τιμούν πρόσωπα που υπηρέτησαν το συλλογικό συμφέρον με ανιδιοτέλεια και όραμα. Και ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε – όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο του σύγχρονου, δυτικού δημοκρατικού κόσμου» κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε στον χαιρετισμό του: «Κύριε Δήμαρχε, σας αξίζει έπαινος και σε εσάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους δημότες σας που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, όπως και στον γλύπτη ο οποίος έφτιαξε το άγαλμα αυτό. Γιατί ακριβώς, όπως είπατε, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η βελτίωση μιας πλατείας αισθητικά. Είναι η δημιουργία προτύπων στη νέα γενιά. Αυτό προσφέρετε και σας συγχαίρω για αυτό».

Και πρόσθεσε: «Σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση, λίγο πριν γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, η Πατρίδα μας χρειάζεται θεσμική ενίσχυση. Χρειάζεται να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και να την ξαναπείσουμε, να της δημιουργήσουμε ξανά εμπιστοσύνη στην ισχύ των θεσμών. Των θεσμών που ο Καποδίστριας προσπάθησε και θυσιάστηκε στην προσπάθεια για να δημιουργήσει».

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος στην ομιλία του έκανε λόγο για μια «ιστορική μέρα» για τον προσφυγικό Δήμο, τονίζοντας πως πρόκειται για τον πρώτο Ανδριάντα του Κυβερνήτη, ένα μπρούτζινο άγαλμα τριών μέτρων, που τοποθετείται σε Δήμο της Αττικής, αποτελώντας δωρεά της ελληνικής ομογένειας.

«Τα γεγονότα είναι πιο ωραία από τα όνειρα, όταν τα όνειρα γίνονται γεγονότα. Και σήμερα ζούμε ένα ιστορικό γεγονός», είπε ξεκινώντας την ομιλία του και αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία του Ιωάννη Καποδίστρια ως θεμελιωτή του ελληνικού κράτους και στον συμβολισμό της απόδοσης τιμής στο πρόσωπό του.

Εύχομαι οι επόμενες γενεές, τα παιδιά με τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες που θα διέρχονται μπροστά από τον Ανδριάντα και θα ρωτούν ποιος είναι αυτός, να λαμβάνουν την απάντηση “αυτός που πρέπει να γίνεις στη ζωή σου, ένας έντιμος, ανιδιοτελής άνθρωπος, που να προσφέρεις στον άνθρωπο και στην κοινωνία”.

Αν καταφέρουμε να γίνουμε έστω και λίγο “Καποδίστριας” στη στάση ζωής μας, τότε ίσως γίνει πράξη το όραμα του Καποδίστρια να γίνει η Ελλάδα μας ο ιερός τόπος, αυτόνομος, για τις τέχνες και τα γράμματα, όπως αξίζει στους Έλληνες, γιατί στον Έλληνα δεν αξίζουν τα μικρά και τα στενά αλλά τα μεγάλα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντάτος.

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα που φιλοτέχνησε ο Έλληνας γλύπτης, Γιάννης Μπάρδης, έγιναν από τον Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον βουλευτή της ΝΔ Διονύση Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Βασίλειο Ματαράγκα, τον ακαδημαϊκό και σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, καθώς και την τελευταία απόγονο του Κυβερνήτη, Ναταλία Καποδίστρια.

Στο πλαίσιο της τελετής, πραγματοποιήθηκε και η μετονομασία της «Πλατείας Δημαρχείου» σε «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή και του έργο του Καποδίστρια, παρουσία του ιδίου. Τιμήθηκε, επίσης, η Ναταλία Καποδίστρια, τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε συγκινημένος: «Σήμερα ο Ιωάννης Καποδίστριας αποκαθίσταται στη συνείδηση των ανθρώπων ως ο μεγάλος Εθνάρχης, που αν δεν τον είχαν δολοφονήσει, η Ελλάδα θα ήταν μια άλλη Ελλάδα, καλύτερη. Αυτή η πράξη του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι μια πράξη τιμής, όχι μόνο απέναντι στον Καποδίστρια αλλά απέναντι στην Ελλάδα που θέλουμε να έχουμε.

Εμείς οι Έλληνες είμαστε καμωμένοι για τα μεγάλα, δεν είμαστε καμωμένοι για να ακολουθούμε τις μόδες των άλλων. Είμαστε καμωμένοι για να δείχνουμε προς τα πού πρέπει να πηγαίνει η ανθρωπότητα. Αυτό πήγε να δείξει και ο Καποδίστριας γι’ αυτό και δολοφονήθηκε, για να πάψει η Ελλάδα να είναι φάρος. Πράξεις όπως η σημερινή του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι η αρχή να αποκτήσει την θέση που του αξίζει ο Καποδίστριας στους μελλοντικούς Έλληνες».

Την τελετή τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής Μαρία Αθανασίου ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιος Χατζηδάκης, Δημήτρης Καλογερόπουλος και ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Νίκος Βρεττός και Ιωάννης Δημητροκάλλης, η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου, ο κ. Δημήτριος Μεταλλινός εκ μέρους του Προέδρου της Νίκης, η κυρία Αντιγόνη Γλυκού εκ μέρους της Προέδρου της Φωνής Λογικής, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου και Αλσών, Πάρκων και Υγείας Ζώων Ρίτα Μωραϊτάκη - Πικρού, ο Πρέσβης της Ελβετίας Stefan Estermann, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ξένων διπλωματικών αρχών, ομογενειακών και πολιτιστικών συλλόγων.