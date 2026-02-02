Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, έσπευσε να υπενθυμίσει τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούν οι Τούρκοι με τη χώρα του, και φρόντισε να το κάνει μιλώντας σε μια μέρα ιστορική για τους Τούρκους.

Με δηλώσεις του στο TGRT ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον «αγώνα της τουρκικής ανεξαρτησίας» και υπενθύμισε ότι η Ρωσία ήταν αυτή που «είχε δώσει όπλα, πυρομαχικά και χρυσό» στους Τούρκους.

«Το 2025, γιορτάσαμε την 105η επέτειο της αναγνώρισης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας από τη Σοβιετική Ρωσία. Εκείνη την εποχή, ούτε η Σοβιετική Ένωση ούτε η Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία υπήρχαν.

Ωστόσο, η Σοβιετική Ρωσία όχι μόνο αναγνώρισε την Τουρκία, αλλά και παρείχε σημαντική υλική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και χρυσού.

Είμαι βέβαιος ότι αυτό το ένδοξο κεφάλαιο της στρατηγικής μας συνεργασίας θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη, τόσο στη χώρα μας όσο και στη Δημοκρατία της Τουρκίας», είπε στη συνέντευξη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Εδώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναγνωρίζει επισήμως και υπερηφανεύεται μάλιστα για το ότι πριν από 105 χρόνια, δηλαδή το 1921, η ΕΣΣΔ όχι μόνον αναγνώρισε την Τουρκική Εθνοσυνέλευση δηλ την Τουρκία του Κεμάλ, αλλά ότι την εξόπλισε με πολλά όπλα. Ενα χρόνο μετά με αυτή την αποστολή των όπλων… https://t.co/uj91HMvY4K — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 31, 2026

Γεωργιάδης: Με τα όπλα της ΕΣΣΔ συνέβη η Μικρασιατική Καταστροφή

Τις δηλώσεις Λαβρόφ, τις ανέδειξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σχολίασε με δηκτικό τρόπο τα λεγόμενα του κορυφαίου Ρώσου διπλωμάτη. «Εδώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναγνωρίζει επισήμως και υπερηφανεύεται μάλιστα για το ότι πριν από 105 χρόνια, δηλαδή το 1921, η ΕΣΣΔ όχι μόνον αναγνώρισε την Τουρκική Εθνοσυνέλευση δηλαδή την Τουρκία του Κεμάλ, αλλά ότι την εξόπλισε με πολλά όπλα. Ενα χρόνο μετά με αυτή την αποστολή των όπλων συνέβη η Μικρασιατική Καταστροφή... Σας ευχαριστούμε δεν το ξεχνάμε» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στο X.

