Ρέθυμνο – Carnival League 2026: Οι καρναβαλιστές άφησαν τις στολές και έπιασαν τη μπάλα

Με πολύ κέφι και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες (11/02) στο πανεπιστήμιο Κρήτης το 2ο Carnival League στο Ρέθυμνο, μια αθλητική διοργάνωση που έχει εξελιχθεί πλέον σε θεσμό.

Οι προετοιμασίες για το καρναβάλι έμειναν για λίγο στην άκρη και οι ομάδες έπιασαν την μπάλα του μπάσκετ, δίνοντας τη σκυτάλη σε ένα πρωτότυπο πρωτάθλημα μπάσκετ που συνδυάζει την άθληση με το πνεύμα του καρναβαλιού.

