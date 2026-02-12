Ρέθυμνο – Carnival League 2026: Οι καρναβαλιστές άφησαν τις στολές και έπιασαν τη μπάλα
Οι ομάδες αγωνίστηκαν με πολύ κέφι σε καρναβαλικούς ρυθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με πολύ κέφι και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες (11/02) στο πανεπιστήμιο Κρήτης το 2ο Carnival League στο Ρέθυμνο, μια αθλητική διοργάνωση που έχει εξελιχθεί πλέον σε θεσμό.
Οι προετοιμασίες για το καρναβάλι έμειναν για λίγο στην άκρη και οι ομάδες έπιασαν την μπάλα του μπάσκετ, δίνοντας τη σκυτάλη σε ένα πρωτότυπο πρωτάθλημα μπάσκετ που συνδυάζει την άθληση με το πνεύμα του καρναβαλιού.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στην Πλατεία Βικτωρίας
20:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα
15:37 ∙ LIFESTYLE
Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα
16:50 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ