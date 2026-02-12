Καρκινοπαθής ταξίδεψε 3 ώρες για να νοσηλευτεί και λίγες ώρες αργότερα του έκλεψαν το αυτοκίνητο

Μία απίστευτη περιπέτεια περίμενε έναν καρκινοπαθή που ταξίδεψε μέχρι το Κάνσας Σίτι για να υποβληθεί σε θεραπεία κατά του καρκίνου και λίγες ώρες αργότερα το αυτοκίνητό του εκλάπη.

«Ο Μπρους Μπίνγκαμ αποτελούσε πάντα πηγή δύναμης και στήριξης για την οικογένειά μας, όμως πρόσφατα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από εξαιρετικά δύσκολες προκλήσεις», έγραψαν η Τίσα Σνέντεκερ και ένας ακόμη διοργανωτής της καμπάνιας συγκέντρωσης χρημάτων για τη στήριξη του Μπρους στο GoFundMe

«Αφού διαγνώστηκε με καρκίνο, ο Μπρους υποβλήθηκε σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση και πλέον πρέπει να ταξιδεύει τακτικά στο Κάνσας Σίτι για εξειδικευμένη θεραπεία ακτινοβολίας. Το ίδιο το ταξίδι είναι απαιτητικό, όμως έγινε ακόμη πιο δύσκολο όταν, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κάνσας Σίτι, το αυτοκίνητό του κλάπηκε», πρόσθεσε η Τίσα.

Ο Bruce Bingham / Πηγή: GoFundMe

Ο Μπίνγκαμ ενημέρωσε τις αρχές ότι είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του στο δρόμο περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα) το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και το επόμενο πρωί διαπίστωσε ότι το όχημά του είχε εξαφανιστεί

«Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα και το όχημα παραμένει αγνοούμενο», αναφέρουν αστυνομικοί του Κάνσας Σίτι.

Η ατυχία αυτή ήρθε για τον καρκινοπαθή εκπαιδευτικό αμέσως μετά το 12ωρο χειρουργείο του.

«Όλα καλά… μέχρι που μου έκλεψαν το αυτοκίνητο», είπε ο Μπίνγκαμ, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο πριν από μερικούς μήνες, στο KWCH.

Ο Bruce Bingham / Πηγή: GoFundMe

Το σχολείο που διδάσκει ο Μπίνγκαμ δημιούργησε λογαριασμό GoFundMe για να τον βοηθήσουν να βρει μέσο μετακίνησης ώστε να συνεχίσει τις θεραπείες του.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει το People, υπάρχει τεράστια απήχηση.

«Είναι ένας υπέροχος καθηγητής και φίλος για όλους. Οι προσευχές μας είναι μαζί του και με την οικογένειά του», αναφέρει ο διευθυντής του σχολείου που διδάσκει ο καρκινοπαθής δάσκαλος.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι θα ενώνονταν και θα στηρίζονταν έτσι, είναι απίστευτο», δήλωσε στο στο KWCH ο Μπίνγκαμ.

