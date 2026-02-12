Γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek, ο οποίος απεβίωσε το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του προειδοποιώντας τους ανθρώπους για ένα σύμπτωμα της ασθένειας που έπασχε, το οποίο στην αρχή αγνοούσε.

«Το σημάδι αυτό ήταν απλώς μια αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου του. Σκέφτηκε ότι ίσως έφταιγε ο καφές που έπινε ή ίσως κάτι που έβαζε στον καφέ. Ήταν ένα πραγματικά διακριτικό σύμπτωμα», εξηγεί η Dr. Trisha Pasricha, γιατρός στο Beth Israel Deaconess Medical Center στην Βοστώνη, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αρθρογράφος στην Washington Post.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2023 εντόπισε 4 κοινά συμπτώματα σε άτομα που διαγνώστηκαν με πρόωρο καρκίνο του παχέος εντέρου: κοιλιακό άλγος, διάρροια, αιμορραγία από τον ορθό και αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου.

Η παρουσία τριών ή τεσσάρων από αυτά τα συμπτώματα συσχετίστηκε με εξαπλάσια αύξηση του κινδύνου διάγνωσης.

«Αλλά αν εμφανίσετε ακόμη και ένα από αυτά τα συμπτώματα είναι αρκετό για να μιλήσετε με τον γιατρό σας και να το ελέγξετε», τόνισε η Dr. Pasricha.

Μερικές φορές τα συμπτώματα αυτής της θανατηφόρας ασθένειας μπορεί να είναι πραγματικά πολύ διακριτικά.

Οπότε, μην φοβηθείτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.