James Van Der Beek: Ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του σε κέντρο φροντίδας

Μερικές μόλις εβδομάδες πριν, ο James Van Der Beek γεμάτος χαρά έθεσε τους στόχους του για το νέο έτος, σχολιάζοντας ότι η αλλαγή της χρονιάς θα έπρεπε να γίνεται την άνοιξη και όχι τον χειμώνα.

«Γιατί γιορτάζουμε το νέο έτος στο καταχείμωνο;» αναρωτήθηκε χιουμοριστικά ο ηθοποιός σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. «Η κατάλληλη εποχή για να γιορτάσουμε μια νέα αρχή, έναν νέο εαυτό και νέες αποφάσεις είναι η άνοιξη».

Αλλά ο σταρ του «Dawson's Creek» έφυγε από την ζωή σε ηλικία 48 ετών το πρωί της Τετάρτης, μετά από μια διετή μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, και δεν κατάφερε να φτάσει να δει άλλη μια φορά την αγαπημένη του εποχή.

Ο James Van Der Beek στην 71η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards στο Λος Άντζελες - (2019) Invision

Η φαινομενική αισιοδοξία του ηθοποιού, ωστόσο, φαίνεται να κάλυπτε την πραγματικότητα των τελευταίων του ημερών της ζωής του, τις οποίες, όπως αποκάλυψε η Daily Mail, τις πέρασε σε ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών. «Ο James ήταν στο νοσοκομείο για αρκετές εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατος όταν πέθανε», είπε μια πηγή στο βρετανικό μέσο. «Περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο κρεβάτι επειδή ήταν πολύ αδύναμος και δεν μπορούσε να φάει».

«Και ενώ η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του, ήταν όλο και πιο δύσκολο γι' αυτούς να βλέπουν τον άντρα που αγαπούν να χειροτερεύει μπροστά στα μάτια τους», πρόσθεσε η πηγή. «Ήταν σε ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών, και η οικογένειά του του κρατούσε το χέρι και ήταν εκεί για αυτόν όλη μέρα, αλλά ήταν δύσκολο», συνέχισε η πηγή. «Είχε τόσο μεγάλο χάρισμα, ήταν μια υπέροχη ψυχή και η παρουσία του μας λείπει. Τα καημένα τα μικρά παιδιά».

Ο Van Der Beek, γνωστός για τον ρόλο του ως Dawson Leery στην τηλεοπτική σειρά «Dawson’s Creek», άφησε πίσω τη σύζυγό του, Kimberly, και τα έξι παιδιά τους, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn και Jeremiah. Η οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι κοντά στο Όστιν του Τέξας.

«Είναι πολύ δύσκολο για την οικογένεια, είναι εντελώς συντετριμμένοι από τον θάνατό του, γιατί ήταν ο ηγέτης τους», είπε η πηγή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Van Der Beek υποβαλλόταν σε επώδυνες θεραπείες από τότε που διαγνώστηκε, οι οποίες τον εμπόδιζαν από το να εργαστεί. Ωστόσο, η πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι ο ηθοποιός «είχε να υποβληθεί σε θεραπεία για κάποιο διάστημα, επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο, καθώς ο καρκίνος ήταν επιθετικός».

«Ο James ήθελε ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του», κατέληξε η πηγή.

Το συντριπτικό κόστος των θεραπειών

Το συντριπτικό κόστος των θεραπειών που υποβλήθηκε ο ηθοποιός για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, «άφησαν την οικογένεια χωρίς χρήματα».

Ωστόσο, μια καμπάνια GoFundMe, η οποία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού, ξεπέρασε τα 1.1 εκατομμύρια δολάρια σε λίγες μόλις ώρες – και τώρα στοχεύει τα 1.3 εκατομμύρια.

Λίγο μετά την ανακοίνωση θανάτου του αγαπητού ηθοποιού μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram την Τετάρτη, η Kimberly δημοσίευσε έναν σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe για να βοηθήσει με τα έξοδα που σχετίζονται με την παρατεταμένη ιατρική του θεραπεία. «Οι φίλοι μου δημιούργησαν αυτήν την καμπάνια για να υποστηρίξουν εμένα και τα παιδιά μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», έγραψε.

«Προσπαθούν σκληρά για να μπορέσουν να μείνουν στο σπίτι τους και να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να διατηρήσουν κάποια σταθερότητα κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου. Η υποστήριξη των φίλων, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας θα κάνει μεγάλη διαφορά».

Ο αρχικός στόχος της καμπάνιας GoFundMe ήταν τα 500.000 δολάρια, αλλά τέσσερις ώρες μετά τη δημοσίευσή της, αφού είχαν δωρίσει περισσότερα από 7.000 άτομα, ο στόχος προσαρμόστηκε στα 700.000 δολάρια. Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, ο στόχος έχει φτάσει τα 1.3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Van Der Beek ήταν ανοιχτός με τους θαυμαστές του σχετικά με το άγχος που του προκαλούσαν τα ιατρικά έξοδα για την θεραπεία του. Λίγο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του τον Νοέμβριο του 2024, ο αγαπητός ηθοποιός άρχισε να πουλά κοστούμια, αντικείμενα και σκηνικά από γνωστές παραγωγές που έχει συμμετάσχει, για να βοηθήσει με τα ιατρικά έξοδα για άτομα που αναρρώνουν από καρκίνο.

«Το 100% των καθαρών εσόδων μου θα διατεθεί σε οικογένειες που αναρρώνουν από το οικονομικό βάρος του καρκίνου (συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου)», είχε γράψει τότε σε μια ανάρτηση στο Instagram.

