James Van Der Beek: Ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του σε κέντρο φροντίδας

Ο σταρ του «Dawson's Creek» έφυγε από την ζωή σε ηλικία 48 ετών το πρωί της Τετάρτης, μετά από μια διετή μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου

Newsbomb

James Van Der Beek: Ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του σε κέντρο φροντίδας

Ο James Van Der Beek / AP

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μερικές μόλις εβδομάδες πριν, ο James Van Der Beek γεμάτος χαρά έθεσε τους στόχους του για το νέο έτος, σχολιάζοντας ότι η αλλαγή της χρονιάς θα έπρεπε να γίνεται την άνοιξη και όχι τον χειμώνα.

«Γιατί γιορτάζουμε το νέο έτος στο καταχείμωνο;» αναρωτήθηκε χιουμοριστικά ο ηθοποιός σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. «Η κατάλληλη εποχή για να γιορτάσουμε μια νέα αρχή, έναν νέο εαυτό και νέες αποφάσεις είναι η άνοιξη».

Αλλά ο σταρ του «Dawson's Creek» έφυγε από την ζωή σε ηλικία 48 ετών το πρωί της Τετάρτης, μετά από μια διετή μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, και δεν κατάφερε να φτάσει να δει άλλη μια φορά την αγαπημένη του εποχή.

James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek στην 71η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards στο Λος Άντζελες - (2019)

Invision

Η φαινομενική αισιοδοξία του ηθοποιού, ωστόσο, φαίνεται να κάλυπτε την πραγματικότητα των τελευταίων του ημερών της ζωής του, τις οποίες, όπως αποκάλυψε η Daily Mail, τις πέρασε σε ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών. «Ο James ήταν στο νοσοκομείο για αρκετές εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατος όταν πέθανε», είπε μια πηγή στο βρετανικό μέσο. «Περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο κρεβάτι επειδή ήταν πολύ αδύναμος και δεν μπορούσε να φάει».

«Και ενώ η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του, ήταν όλο και πιο δύσκολο γι' αυτούς να βλέπουν τον άντρα που αγαπούν να χειροτερεύει μπροστά στα μάτια τους», πρόσθεσε η πηγή. «Ήταν σε ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών, και η οικογένειά του του κρατούσε το χέρι και ήταν εκεί για αυτόν όλη μέρα, αλλά ήταν δύσκολο», συνέχισε η πηγή. «Είχε τόσο μεγάλο χάρισμα, ήταν μια υπέροχη ψυχή και η παρουσία του μας λείπει. Τα καημένα τα μικρά παιδιά».

Ο Van Der Beek, γνωστός για τον ρόλο του ως Dawson Leery στην τηλεοπτική σειρά «Dawson’s Creek», άφησε πίσω τη σύζυγό του, Kimberly, και τα έξι παιδιά τους, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn και Jeremiah. Η οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι κοντά στο Όστιν του Τέξας.

jamesfamily.jpg

«Είναι πολύ δύσκολο για την οικογένεια, είναι εντελώς συντετριμμένοι από τον θάνατό του, γιατί ήταν ο ηγέτης τους», είπε η πηγή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Van Der Beek υποβαλλόταν σε επώδυνες θεραπείες από τότε που διαγνώστηκε, οι οποίες τον εμπόδιζαν από το να εργαστεί. Ωστόσο, η πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι ο ηθοποιός «είχε να υποβληθεί σε θεραπεία για κάποιο διάστημα, επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο, καθώς ο καρκίνος ήταν επιθετικός».

«Ο James ήθελε ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του», κατέληξε η πηγή.

Το συντριπτικό κόστος των θεραπειών

Το συντριπτικό κόστος των θεραπειών που υποβλήθηκε ο ηθοποιός για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, «άφησαν την οικογένεια χωρίς χρήματα».

Ωστόσο, μια καμπάνια GoFundMe, η οποία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού, ξεπέρασε τα 1.1 εκατομμύρια δολάρια σε λίγες μόλις ώρες – και τώρα στοχεύει τα 1.3 εκατομμύρια.

Λίγο μετά την ανακοίνωση θανάτου του αγαπητού ηθοποιού μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram την Τετάρτη, η Kimberly δημοσίευσε έναν σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe για να βοηθήσει με τα έξοδα που σχετίζονται με την παρατεταμένη ιατρική του θεραπεία. «Οι φίλοι μου δημιούργησαν αυτήν την καμπάνια για να υποστηρίξουν εμένα και τα παιδιά μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», έγραψε.

James Van Der Beek

«Προσπαθούν σκληρά για να μπορέσουν να μείνουν στο σπίτι τους και να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να διατηρήσουν κάποια σταθερότητα κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου. Η υποστήριξη των φίλων, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας θα κάνει μεγάλη διαφορά».

james-van-der-beek.jpg

Ο αρχικός στόχος της καμπάνιας GoFundMe ήταν τα 500.000 δολάρια, αλλά τέσσερις ώρες μετά τη δημοσίευσή της, αφού είχαν δωρίσει περισσότερα από 7.000 άτομα, ο στόχος προσαρμόστηκε στα 700.000 δολάρια. Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, ο στόχος έχει φτάσει τα 1.3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Van Der Beek ήταν ανοιχτός με τους θαυμαστές του σχετικά με το άγχος που του προκαλούσαν τα ιατρικά έξοδα για την θεραπεία του. Λίγο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του τον Νοέμβριο του 2024, ο αγαπητός ηθοποιός άρχισε να πουλά κοστούμια, αντικείμενα και σκηνικά από γνωστές παραγωγές που έχει συμμετάσχει, για να βοηθήσει με τα ιατρικά έξοδα για άτομα που αναρρώνουν από καρκίνο.

«Το 100% των καθαρών εσόδων μου θα διατεθεί σε οικογένειες που αναρρώνουν από το οικονομικό βάρος του καρκίνου (συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου)», είχε γράψει τότε σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλείστηκε Ουκρανός αθλητής επειδή αρνήθηκε να μην φορέσει κράνος με θύματα του πολέμου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Μεγάλα προβλήματα από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου - Ζημιές σε ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες

11:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Σάσα Βεζένκοφ από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Παρέλαση» από κακοκαιρίες έως το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Τσικνοπέμπτη

10:54LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

10:53ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του σε κέντρο φροντίδας - «Ήταν πολύ δύσκολο»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μαθητή Λυκείου – Στο χειρουργείο ο ανήλικος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis και VW πιέζουν την ΕΕ για στήριξη

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Τεράστια υπεραξία η αναφορά Ερντογάν στο Διεθνές Δίκαιο – Τα όποια θέματα μας θα τα λύνουμε μόνοι μας»

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τον δημόσιο βίο και τη Νέα Δημοκρατία»

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

10:31LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κέρδισε το κοινό ο Α’ ημιτελικός του Sing for Greece;

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ είχαν κάποτε έως και 10.000 διαφορετικά είδη δολαρίων: Πώς επήλθε η λύση

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Παπαληγούρα: «Συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά»

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για Συλλογικές Συμβάσεις και διαιτησία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι πολύ»: 13χρονος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να βρει βοήθεια για την οικογένειά του - Ακούστε την κλήση που έκανε στις Αρχές

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζει» η κυβέρνηση τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

10:54LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Παρέλαση» από κακοκαιρίες έως το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Τσικνοπέμπτη

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η παρουσία του Πατριάρχη, τα κομπολόγια και οι μπακλαβάδες

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ