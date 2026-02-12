James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία με την αφιέρωση στην κόρη του και τον πατέρα του

Η τελευταία ανάρτηση του ήταν στις 25 Ιανουαρίου με αφορμή τα κοινά γενέθλια της κόρης του και του πατέρα του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek», James Van Der Beek, έφυγε νικημένος την Τετάρτη από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σε μία άνιση μάχη που έδινε από τον Αύγουστο του 2023.

Η τελευταία εμφάνισή του στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν στις 25 Ιανουαρίου με αφορμή τα δωδέκατα γενέθλια της κόρης του Άναμπελ, που συμβαίνει να γιορτάζονται μαζί με του παππού της και πατέρα του ηθοποιού. Σε μία συγκινητική ανάρτηση για τα δύο αγαπημένα του πρόσωπα, ο James Van Der Beek δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μαζί τους και δήλωσε «τρελά ευγνώμων» που τους είχε στη ζωή του.

Στη φωτογραφία με την κόρη του, ο ηθοποιός φοράει ένα πουλόβερ και ένα σκουφάκι, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από την Άναμπελ, κι εκείνη τα αγκαλιάζει.

james1.webp

Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνονται οι δύο εορτάζοντες, ο πατέρας του και η κόρη του.

downloadgramorg622430915185531247850475165741390911241362169n.jpg

«Μπορώ να αναγνωρίσω την ίδια ανοιχτή, ζεστή, στοργική, ευγενική καρδιά», έγραψε για τους δύο. «Βλέπω τη φροντίδα και την αφοσίωση που δείχνεις σε αυτούς που αγαπάς περισσότερο. Βλέπω την ίδια εκτός πλαισίου δημιουργικότητα και πρωτοτυπία του Υδροχόου».

«Και κάνετε και οι δύο κάθε δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε πιο διασκεδαστικό. Διαφορετικές αισθήσεις χιούμορ, αλλά και οι δύο έχετε έναν τρόπο να μεταμορφώνετε την ατμόσφαιρα γύρω σας με τόσο διακριτικό τρόπο, που σχεδόν δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο ισχυρά το κάνετε αυτό».

Ο Van Der Beek μοιράστηκε ότι ήταν «τρελά ευγνώμων» που είχε τους δύο στη ζωή του.

«Ο κόσμος είναι ένα καλύτερο μέρος γιατί οι δυο σας είστε σε αυτόν», έγραψε. «Χρόνια πολλά, παιδιά. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

https://www.instagram.com/p/DT9DK5pDr8O/

Ο Van Der Beek είχε μαζί με τη σύζυγό του Κίμπερλι 6 παιδιά: την Olivia, 14, τον Joshua, 13, την Annabel, 12, την Emilia, 8, την Gwendolyn, 6 και τον Jeremiah, 3.

Η Kimberly μοιράστηκε την Τετάρτη ότι ο ηθοποιός «αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη».

james4.webp

«Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν», έγραψε.

«Προς το παρόν ζητάμε ειρηνική ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Van Der Beek αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την πολυαναμενόμενη επανένωση του "Dawson's Creek", για λόγους υγείας.

james3.webp

Ο Van Der Beek ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου τον Νοέμβριο του 2024.

Στην τελευταία του συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2025, είπε ότι η διάγνωση ήταν το «καλύτερο πράγμα που του συνέβη ποτέ».

