James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια

Μια καμπάνια GoFundMe, η οποία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού James Van Der Beek που έφυγε από την ζωή το πρωί της Τετάρτης από καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικία 48 ετών, ξεπέρασε τα 1.1 εκατομμύρια δολάρια σε λίγες μόλις ώρες – και τώρα στοχεύει τα 1.3 εκατομμύρια.

Ο Van Der Beek, γνωστός για τον ρόλο του ως Dawson Leery στην τηλεοπτική σειρά «Dawson’s Creek», άφησε πίσω τη σύζυγό του, Kimberly, και τα έξι παιδιά τους, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn και Jeremiah.

Λίγο μετά την ανακοίνωση θανάτου του αγαπητού ηθοποιού μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram την Τετάρτη, η Kimberly δημοσίευσε έναν σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe για να βοηθήσει με τα έξοδα που σχετίζονται με την παρατεταμένη ιατρική του θεραπεία. «Οι φίλοι μου δημιούργησαν αυτήν την καμπάνια για να υποστηρίξουν εμένα και τα παιδιά μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», έγραψε.

Σύμφωνα με την καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, τα έξοδα για την ιατρική περίθαλψη του Van Der Beek «άφησαν την οικογένεια χωρίς χρήματα».

«Προσπαθούν σκληρά για να μπορέσουν να μείνουν στο σπίτι τους και να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να διατηρήσουν κάποια σταθερότητα κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου. Η υποστήριξη των φίλων, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας θα κάνει μεγάλη διαφορά».

Ο αρχικός στόχος της καμπάνιας GoFundMe ήταν τα 500.000 δολάρια, αλλά τέσσερις ώρες μετά τη δημοσίευσή της, αφού είχαν δωρίσει περισσότερα από 7.000 άτομα, ο στόχος προσαρμόστηκε στα 700.000 δολάρια. Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, ο στόχος έχει φτάσει τα 1.3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Van Der Beek ήταν ανοιχτός με τους θαυμαστές του σχετικά με το άγχος που του προκαλούσαν τα ιατρικά έξοδα για την θεραπεία του. Λίγο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του τον Νοέμβριο του 2024, ο αγαπητός ηθοποιός άρχισε να πουλά κοστούμια, αντικείμενα και σκηνικά από γνωστές παραγωγές που έχει συμμετάσχει, για να βοηθήσει με τα ιατρικά έξοδα για άτομα που αναρρώνουν από καρκίνο.

«Το 100% των καθαρών εσόδων μου θα διατεθεί σε οικογένειες που αναρρώνουν από το οικονομικό βάρος του καρκίνου (συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου)», είχε γράψει τότε σε μια ανάρτηση στο Instagram.

