Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το «ερυθρόλευκο» ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική νίκη και παραμένει σταθερά εντός της πρώτης τετράδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, παρουσιάστηκαν αποτελεσματικοί από τα 6,75μ. (14/35 τρίποντα) και επικράτησαν του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα αποτέλεσμα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Με τη νίκη αυτή, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-9 και διατηρούνται πίσω μόνο από τη Φενέρ, ενώ η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 16-12, χάνοντας έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με ένα καθοριστικό σφύριγμα των διαιτητών και ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Βεζένκοφ, ο οποίος το έβαλε από το... σπίτι του, να δίνουν ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία πήρε πόντους από όλους τους παίκτες που χρησιμοποίησε.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, συνεχίζοντας σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, ενώ ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 17 πόντους με 4/9 τρίποντα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Φουρνιέ, ο οποίος ερχόμενος από τον πάγκο σημείωσε 18 πόντους (4/10 τρίποντα), ενώ ο Ουόκαπ ξεχώρισε δημιουργικά με 10 ασίστ, έχοντας ακόμη 5 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, ο Νουόρα είχε 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Μπάτλερ να προσθέτει 15 πόντους και 3 ριμπάουντ. Θετική παρουσία και από τον ΜακΙντάιρ, που τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 8 ασίστ.