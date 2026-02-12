Βίντεο της CIA προς Κινέζους στρατιωτικούς να γίνουν κατάσκοποί της

Η CIA δημοσίευσε ένα βίντεο στρατολόγησης στα Μανδαρινικά, στο οποίο παρότρυνε το δυσαρεστημένο στρατιωτικό προσωπικό και αξιωματούχους της Κίνας να «βγουν μπροστά για να σώσουν το μέλλον» (Save the Future), καλώντας όποιον έχει πληροφορίες για ανώτερους Κινέζους ηγέτες να επικοινωνήσει.

Το βίντεο απεικονίζει έναν φανταστικό, απογοητευμένο μεσαίο αξιωματικό του κινεζικού στρατού ο οποίος εκφράζει φόβους για τις εσωτερικές εκκαθαρίσεις του Πεκίνου, δηλώνοντας ότι «όποιος διαθέτει ηγετικές ικανότητες είναι βέβαιο ότι θα υποβληθεί σε υποψίες και θα εξοντωθεί αδίστακτα».

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της πολιτικής αναταραχής μετά την αποπομπή κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών στην Κίνα, όπως ο στρατηγός Zhang Youxia.

Το βίντεο περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες στα μανδαρινικά για την ασφαλή επικοινωνία με την υπηρεσία μέσω του Dark Web (Tor) και άλλων ανώνυμων μεθόδων, προκειμένου να παρακαμφθεί το «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» (Great Firewall) της Κίνας.

Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής της CIA για την ανασύσταση του δικτύου κατασκοπείας της στην Κίνα.

Η αμερικανική υπηρεσία είχε κυκλοφορήσει δύο παρόμοια «κινηματογραφικά» βίντεο που στόχευαν σε απογοητευμένα μέλη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο στρατολόγησης Ρώσων αξιωματούχων μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η CIA δηλώνει ότι αυτές οι δημόσιες εκκλήσεις αποδίδουν καρπούς, καθώς οι προηγούμενες αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές και οδήγησαν σε επαφές με νέες πηγές.