Κίνα: Σπάνια αναφορά του Σι Τζινπίνγκ στις στρατιωτικές εκκαθαρίσεις

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιθεωρεί τα στρατεύματα πριν από την στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Πύλη Τιενανμέν στο Πεκίνο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Το πογκρόμ εκκαθαρίσεων υψηλόβαθμων αξιωματικών στον στρατό της Κίνας έχει θορυβήσει, όχι μόνο τον πληθυσμό της αχανούς χώρας, αλλά και τα στελέχη του κομμουνιστικού κόμματος, κάτι που όπως μεταφράζεται, προκάλεσε την ασυνήθιστη αναφορά στο θέμα από τον Κινέζο πρόεδρο.

Ο Σι Τζινπίνγκ ποτέ δεν παραχωρεί συνεντεύξεις, ακόμη και στα αυστηρά ελεγχόμενα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αλλά έκανε μια σπάνια δημόσια αναφορά, για πρώτη φορά από το 2022, σε μια πρόσφατη καταστολή που οδήγησε στην απομάκρυνση του κορυφαίου στρατιωτικού στρατηγού της χώρας, στο πλαίσιο των ετήσιων ευχών του για την Κινεζική Πρωτοχρονιά στον PLA.

Οι εξελίξεις απαιτούν καθησυχασμό, και όπως επισημαίνει το BBC, η συζήτηση για την καταστολή είναι πιθανό να έχει σχεδιαστεί για να τους πείσει ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ειδικά δεδομένου ότι ο τελευταίος γύρος εκκαθαρίσεων θα είχε επηρεάσει την ικανότητα του στρατού να πολεμήσει και να κερδίσει έναν πόλεμο στο άμεσο μέλλον.

Ο στρατηγός Zhang Youxia, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος του Σι, απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Ιανουάριο. Κατηγορήθηκε για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου» - συνήθως ένας ευφημισμός για τη διαφθορά.

Στην ομιλία του, ο Σι είπε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν «ασυνήθιστη και εξαιρετική», προσθέτοντας ότι ο στρατός «υπέστη επαναστατική σκλήρυνση στον αγώνα κατά της διαφθοράς».

Παρατήρησε ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) είχε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά «διάφορους κινδύνους και προκλήσεις», προσθέτοντας ότι πολλοί στον στρατό είχαν περάσει από «εις βάθος πολιτική διόρθωση».

Είπε επίσης ότι τα στρατεύματα του PLA ήταν «πιστά στο Κόμμα... και απέδειξαν ότι είναι ικανά και αξιόπιστα».

«Όσοι ξεχνούν τους προγόνους τους, προδίδουν την πατρίδα ή επιδιώκουν να διχάσουν τη χώρα θα έχουν άθλιο τέλος»

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο πρόεδρος Σι έχει εξαπολύσει κύματα κινήσεων κατά της διαφθοράς, οι οποίες σύμφωνα με τους επικριτές έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εκκαθάριση πολιτικών αντιπάλων.

Ο Zhang, 75 ετών, ήταν αντιπρόεδρος της ισχυρής Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) - μιας κορυφαίας στρατιωτικής ηγετικής ομάδας με επικεφαλής τον Σι, όταν εκκαθαρίστηκε. Οι τελευταίες εκκαθαρίσεις έχουν αποδεκατίσει την επταμελή CMC σε μόλις δύο - εκ των οποίων ο ένας είναι ο ίδιος ο Σι.

Η πιο πρόσφατη εκκαθάριση έρχεται μετά από μια άλλη καταστολή που είδε εννέα κορυφαίους στρατηγούς - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μελών της CMC - να απομακρύνονται από τις θέσεις τους τον Οκτώβριο του 2025.

Τα αρχεία δείχνουν ότι 14 στρατηγοί πλήρους βαθμού έχουν απολυθεί ή ερευνηθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Σι έχει καταστήσει τον αγώνα κατά της διαφθοράς κεντρικό πυλώνα της διακυβέρνησής του, αποκαλώντας τον τη «μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα και λέγοντας ότι η μάχη «παραμένει σοβαρή και περίπλοκη».

«Η πραγματική γλώσσα γύρω από τις εκκαθαρίσεις δεν παρέχει πολλές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει εσωτερικά, είτε πρόκειται πραγματικά για διαφθορά, πολιτικούς αγώνες, άμεσες εκκαθαρίσεις ή κάτι άλλο», δήλωσε στο ΒΒC, ο καθηγητής Chong Ja Ian του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

«Η δημοσιότητα γύρω από τις εκκαθαρίσεις προορίζεται να είναι ένα μήνυμα, πιθανότατα εγχώριο και εσωτερικό για το ΚΚΚ παρά οτιδήποτε άλλο. Υποδηλώνουν τις βαριές συνέπειες είτε του να είσαι διεφθαρμένος είτε να μην ακολουθείς αρκετά στενά τις προτιμήσεις του Σι, όποιες κι αν είναι αυτές σε μια δεδομένη στιγμή».

