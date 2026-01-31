Εκκαθαρίσεων συνέχεια στην Κίνα: Υπό έρευνα για διαφθορά ο υπουργός Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης

Μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2012, ο Σι ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς στην οποία πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν καταδικαστεί για δωροδοκία

Ελεγχόμενος για διαφθορά είναι ο υπουργός Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Κίνας, Wang Xiangxi στο πλαίσιο της εκστρατείας, όπως έχει ονομαστεί, που προωθεί ο Σι Τζινπίνγκ από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2012, αλλά επικριτές το θεωρούν ως εκκαθάριση στους κόλπους του καθεστώτος.

Οι κινεζικές αρχές άνοιξαν το Σάββατο πειθαρχική και εποπτική έρευνα κατά του Wang Xiangxi για φερόμενες «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου».

Η Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας (CCDI, το ισχυρό όργανο κατά της διαφθοράς του ΚΚΚ) και η Εθνική Εποπτική Επιτροπή, μια αντίστοιχη υπηρεσία εντός του κρατικού μηχανισμού, ανέφεραν σε μια σύντομη δήλωση ότι ο Wang υποβάλλεται σε πειθαρχικό έλεγχο και εποπτική έρευνα, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται.

Ο 63χρονος κατέχει τη θέση του υπουργού και γραμματέα της κομματικής επιτροπής στο Υπουργείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης και είναι μέλος της 20ης Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ (Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας), ενός από τα κύρια ηγετικά όργανα της χώρας, μετέδωσε το Σάββατο ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CCTV.

Διορίστηκε επικεφαλής αυτού του χαρτοφυλακίου το 2022, μετά από προηγούμενη καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τομέα της διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και της πρόληψης κινδύνων.

Το 2025 οι κινεζικές αρχές διεξήγαγαν έρευνα σε 115 αξιωματούχους σε επαρχιακό, υπουργικό ή ανώτερο επίπεδο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του πειθαρχικού ελέγχου που συμπίπτει με την έναρξη του XV πενταετούς σχεδίου (2026-2030).

Μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2012, ο Σι ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς στην οποία πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν καταδικαστεί για δωροδοκία.

Ο κινεζικός στρατός προειδοποίησε την Παρασκευή ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς «δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για μια στιγμή και πρέπει πάντα να παραμένει στην επίθεση», λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της έναρξης έρευνας κατά του στρατηγού Zhang Youxia, «νούμερο 2» στο στρατιωτικό οργανόγραμμα.

Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο τις έρευνες εναντίον του Zhang και επίσης κατά του επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC, του ανώτατου διοικητικού οργάνου του στρατού), Liu Zhenli, για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου».

Ο Zhang, 75 ετών, είναι πρώτος αντιπρόεδρος της CMC, η οποία τον τοποθετεί ως το στρατιωτικό «νούμερο 2» της χώρας με βαθμό μόνο πίσω από αυτόν του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ηγείται αυτού του σώματος, και είναι επίσης ένα από τα 24 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, του δεύτερου κλιμακίου διοίκησης του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ).

Στο κύριο άρθρο της την Παρασκευή, η PLA Daily τόνισε ότι όσο πιο «βαθιά» είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, «τόσο πιο σταθερή θα είναι η επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης του Στρατού», αναφερόμενη παράλληλα στον δεδηλωμένο στόχο του Σι να εκσυγχρονίσει πλήρως τις κινεζικές Ένοπλες Δυνάμεις έως το 2035.

Οι έρευνες που ξεκίνησαν για τους δύο αξιωματικούς κατέληξαν να διαταράξουν τη δομή διοίκησης του στρατού: από τα επτά μέλη που είχε η CMC στα τέλη του 2022, μόνο δύο παραμένουν επί του παρόντος, ο Σι - ο πρόεδρός της - και ο Ζανγκ Σενγκμίν, δεύτερος αντιπρόεδρος και επικεφαλής της εκστρατείας του στρατού κατά της διαφθοράς.

Ωστόσο, οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι εκκαθαρίσεις αυτών των κορυφαίων στελεχών δεν θα αλλάξουν τον στρατηγικό στόχο του Σι να πάρει τον έλεγχο της αυτόνομης Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας.

